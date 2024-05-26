Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Премьер Грузии обвинил президента республики в предательстве

Ведомости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в предательстве. Об этом он заявил во время своего выступления в Тбилиси на площади Свободы в День независимости Грузии, передает Newsgeorgia.

«Несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии, мы сохранили мир в стране за эти последние два года», – сказал Кобахидзе.

Грузия, как отметил премьер-министр, за годы своей независимости прошла множество испытаний, и только сейчас страной управляет правительство, которое защищает ее интересы. По его словам, республика идет «своего рода путем Моисея» и обязательно придет к «земле обетованной»: к 2030 г. станет единой и «вместе с абхазскими и осетинскими братьями – полноправным членом европейской семьи».

«С Божьей помощью, трудом и борьбой каждого из нас мы обязательно осуществим грузинскую мечту и создадим единую и сильную Грузию, которая займет свое место в общей европейской семье, обладая суверенитетом, достоинством и ценностями», – добавил он.

14 мая парламент Грузии на фоне протестов в стране и несмотря на неодобрение США и стран Евросоюза (ЕС) утвердил законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении. 18 мая президент Грузии наложила вето на принятый закон. Зурабишвили заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам. 20 мая председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что правительство сможет преодолеть вето Зурабишвили, парламент запустит эту процедуру 27 мая.

В Белом доме пообещали пересмотреть отношения с республикой в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных