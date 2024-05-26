Премьер Грузии обвинил президента республики в предательстве

Грузия, как отметил премьер-министр, за годы своей независимости прошла множество испытаний, и только сейчас страной управляет правительство, которое защищает ее интересы. По его словам, республика идет «своего рода путем Моисея» и обязательно придет к «земле обетованной»: к 2030 г. станет единой и «вместе с абхазскими и осетинскими братьями – полноправным членом европейской семьи».