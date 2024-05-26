Премьер Грузии обвинил президента республики в предательстве
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в предательстве. Об этом он заявил во время своего выступления в Тбилиси на площади Свободы в День независимости Грузии, передает Newsgeorgia.
«Несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии, мы сохранили мир в стране за эти последние два года», – сказал Кобахидзе.
Грузия, как отметил премьер-министр, за годы своей независимости прошла множество испытаний, и только сейчас страной управляет правительство, которое защищает ее интересы. По его словам, республика идет «своего рода путем Моисея» и обязательно придет к «земле обетованной»: к 2030 г. станет единой и «вместе с абхазскими и осетинскими братьями – полноправным членом европейской семьи».
«С Божьей помощью, трудом и борьбой каждого из нас мы обязательно осуществим грузинскую мечту и создадим единую и сильную Грузию, которая займет свое место в общей европейской семье, обладая суверенитетом, достоинством и ценностями», – добавил он.
14 мая парламент Грузии на фоне протестов в стране и несмотря на неодобрение США и стран Евросоюза (ЕС) утвердил законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении. 18 мая президент Грузии наложила вето на принятый закон. Зурабишвили заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам. 20 мая председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что правительство сможет преодолеть вето Зурабишвили, парламент запустит эту процедуру 27 мая.
В Белом доме пообещали пересмотреть отношения с республикой в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.