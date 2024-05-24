В Грузии 27 мая запустят процедуру преодоления вето на закон об иноагентах
Парламент Грузии 27 мая запустит процедуру преодоления вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на принятый закон об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление законодательного органа.
Если комитет по юридическим вопросам парламента одобрит преодоление вето, то вопрос будет вынесен на пленарное заседание 28 мая.
14 мая парламент Грузии на фоне протестов в стране и несмотря на неодобрение США и стран Евросоюза (ЕС) утвердил законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении. В Белом доме пообещали пересмотреть отношения с республикой в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.
18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон об иноагентах. Она заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам. 20 мая председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что правительство сможет преодолеть вето Зурабишвили.
24 мая Госдеп США объявил об ограничении выдачи виз для граждан Грузии, ответственных за принятие закона об иноагентах. Мера касается и членов их семей. Уточняется, что речь также идет об ответственных за подавление протестов в Грузии.