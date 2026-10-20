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Главная / Финансы /

Банк России второй день сохраняет курс доллара в размере 82 рублей

Наталья Захарова

Банк России установил официальный курс доллара на 21 октября на отметке 82,89 руб., повысив его на 0,04 руб.

Евро напротив подешевел – до 93,04 руб. Регулятор снизил курс европейской валюты на 0,19 руб. Юань тоже стал дешевле – на 0,02 руб., до 12,37 руб.

Официальный курс доллара на 20 октября составляет 82,85 руб. Евро стоит 93,23 руб., а юань – 12,39 руб.

Внебиржевой курс доллара составляет 82,44 руб. Его значение на Forex снизилось до уровня 21 августа.

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