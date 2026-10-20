ВЦИОМ: почти 60% россиян поддержали ограничения для детей в соцсетях
Почти 60% россиян (59%) поддерживают введение ограничений на использование социальных сетей детьми и подростками. При этом половина опрошенных выступает за ограничение доступа к опасному контенту без полного запрета соцсетей, следует из исследования Аналитического центра ВЦИОМ. Его результаты представили на заседании научного совета организации 20 октября.
Согласно опросу, 27% респондентов считают, что детям до 16 лет следует разрешать пользоваться соцсетями только с согласия родителей. Еще 12% выступают за полный запрет таких платформ для несовершеннолетних до этого возраста.
Более половины россиян (51%) видят в ограничениях больше пользы, тогда как 26% считают, что они принесут больше вреда. При этом 82% убеждены, что дети смогут обходить установленные запреты. В ВЦИОМ отметили, что россияне признают необходимость защиты несовершеннолетних в интернете, но сомневаются в эффективности ограничительных мер.
Основную ответственность за безопасность детей в сети 63% опрошенных возлагают на родителей, 13% – на государство, еще 9% – на интернет-платформы и IT-компании. Телефонный опрос проводился 30 августа среди 1600 совершеннолетних россиян.
9 сентября сервис «Где мои дети» сообщил, что несовершеннолетние проводят в соцсетях в среднем 88 минут в день. Максимальный показатель приходится на 13-летних подростков – около 100 минут.
5 сентября президент Владимир Путин назвал обеспечение безопасности детей в интернете чрезвычайно важной задачей. При этом он призвал подходить к ограничениям аккуратно, чтобы не нарушать права граждан.
В августе Минцифры опровергло планы запретить детям доступ к соцсетям. В ведомстве пояснили, что дополнительные ограничения для детских сим-карт будут применяться только по решению родителей.