ВЦИОМ: почти 60% россиян поддержали ограничения для детей в соцсетях

Более половины россиян (51%) видят в ограничениях больше пользы, тогда как 26% считают, что они принесут больше вреда. При этом 82% убеждены, что дети смогут обходить установленные запреты. В ВЦИОМ отметили, что россияне признают необходимость защиты несовершеннолетних в интернете, но сомневаются в эффективности ограничительных мер.