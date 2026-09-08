Пик использования соцсетей детьми приходится на 13 лет

Пик использования соцсетей детьми приходится на 13 летПри этом само количество времени в соцсетях не позволяет судить об их вреде, считают эксперты
Дети проводят в социальных сетях в среднем около 88 минут в день. В возрасте 7–10 лет этот показатель составляет 83–86 минут, к 11 годам увеличивается до 92 минут, а максимума достигает в 13 лет – около 100 минут в день. Такие данные следуют из анализа сервиса для отслеживания родителями местоположения детей через GPS «Где мои дети» за период с 18 февраля по 17 августа 2026 г. В среднем в недельную выборку входило около 38 400 детей в возрасте от 1 года до 17 лет, у которых было зафиксировано использование социальных сетей.
В приложении «Где мои дети: семейный локатор» предусмотрена функция родительского контроля – родители получают уведомления со статистикой о том, сколько времени ребенок провел со смартфоном и какими приложениями пользовался, сказал представитель сервиса. При этом содержание его активности остается недоступным – родитель не может увидеть, что именно ребенок делал в приложении, кому и какие сообщения отправлял.
После 14 лет время постепенно снижается и к 17 годам составляет порядка 74 минут, говорится в результатах анализа. Гендерное соотношение меняется в зависимости от возраста: в 7–10 лет больше времени в социальных сетях проводят девочки, в 11–16 лет – мальчики.
Среди пяти наиболее популярных у детей соцсетей по суммарному времени использования с большим отрывом лидирует TikTok. За шесть месяцев дети провели в нем в общей сложности 824 000 часов. На 2-м месте находится Likee с 399 000 часов, далее следуют VK (114 000 часов), TikTok Lite (82 000) и Instagram
Хотя полтора часа в день – это достаточно заметное время, само по себе оно еще не говорит о проблемном или беспроблемном использовании социальных сетей, считает семейный психолог, специалист психологической платформы Alter Елена Кандыбина. Одни и те же 90 минут могут совершенно по-разному влиять на психологическое состояние подростка. Важно учитывать то, что социальные сети порой становятся не самостоятельным фактором неблагополучия, а способом справляться с уже существующими тревогой, одиночеством или сниженным настроением, добавила она.
11–13 лет – это пик значимости сверстников и социального сравнения, говорит замдекана факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Надежда Ячменева. Мозг еще не достроил префронтальную кору, которая ответственна за контроль импульсов, но дофаминовая система уже работает на полной мощности. Соцсети – это идеальный тренажер для этого возраста: мгновенная обратная связь, лайки, принадлежность к группе, пояснила она.
К 14–15 годам начинается обратный процесс, когда формируется критическое мышление, расширяется круг реальных интересов и растет академическая нагрузка. Дети учатся дифференцировать цифровое и реальное общение. Спад до 74 минут к 17 годам – не случайность, а признак нормативного созревания регуляторных функций, добавила Ячменева.
Минцифры уже изучает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах, говорил министр цифрового развития Максут Шадаев в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня. Он отметил, что Европа и многие развитые страны уже движутся «по пути жестких ограничений». Министерство изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по внедрению возрастной идентификации.
Сервисы родительского контроля оказываются в двойственном положении, считает руководитель социальных проектов сервиса «Где мои дети» Роман Епишин. С одной стороны, их бизнес-логика – это альтернатива тотальному запрету: «не запрещать, а сопровождать». С другой – их продукт существует именно потому, что цифровой мир ребенка непрозрачен для родителя, говорит.
При этом Епишин считает, что любой запрет – это «палка о двух концах». Он способен уберечь ребенка от части рисков, но одновременно перекрывает часть его обычной жизни. Универсального возраста для первого телефона не существует – все зависит от характера ребенка и уклада семьи; телефон не должен становиться просто способом отвлечь ребенка от себя, добавил он.
Подходы к определению возраста у популярных среди детей платформ сегодня действительно сильно различаются, говорит председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. Например, TikTok использует многоуровневую систему: при регистрации пользователь указывает дату рождения, но платформа также может учитывать другие сигналы – информацию в профиле, публикуемый контент и поведение пользователя.
Если возникают сомнения в возрасте владельца аккаунта, может потребоваться дополнительное подтверждение. VK идет по пути комплексной защиты несовершеннолетних, продолжила Белякова. Здесь важно смотреть не только на то, как определяется возраст при регистрации, но и на то, что происходит дальше: какие настройки безопасности и приватности действуют для ребенка, какой контент ему доступен, как формируются рекомендации. При этом абсолютно надежного и одновременно универсального решения пока нет, добавила она.