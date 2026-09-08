Пик использования соцсетей детьми приходится на 13 лет

Дети проводят в социальных сетях в среднем около 88 минут в день. В возрасте 7–10 лет этот показатель составляет 83–86 минут, к 11 годам увеличивается до 92 минут, а максимума достигает в 13 лет – около 100 минут в день. Такие данные следуют из анализа сервиса для отслеживания родителями местоположения детей через GPS «Где мои дети» за период с 18 февраля по 17 августа 2026 г. В среднем в недельную выборку входило около 38 400 детей в возрасте от 1 года до 17 лет, у которых было зафиксировано использование социальных сетей.