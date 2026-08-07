Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минцифры опровергло слухи о запрете доступа в соцсети детям

Ведомости

Минцифры России не собирается вводить запреты на использование детьми социальных сетей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Любые ограничения для детских сим-карт применяются исключительно по решению родителей и служат для дополнительной безопасности несовершеннолетних в сети», – говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, в число инициатив входит запрет на отправку рекламных рассылок и SMS-кодов для авторизации на посторонних сервисах на детские номера. Исключение предусмотрено для авторизационных SMS от государственных информационных систем, так как в этом случае дополнительная защита уже работает. К примеру, код от «Госуслуг» не приходит во время разговора по телефону, дополнили в Минцифры.

В феврале глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в России ограничения соцсетей для детей будут мягче, чем в Австралии. Как пояснил министр, в России предлагается сконцентрироваться на создании технических инструментов для подтверждения возраста пользователей, но только в тех случаях, когда сами платформы устанавливают возрастные ограничения.

10 декабря 2025 г. Австралия ввела полный запрет на соцсети для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших онлайн-платформ блокировать доступ несовершеннолетних пользователей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте