Минцифры опровергло слухи о запрете доступа в соцсети детям

Как пояснили в министерстве, в число инициатив входит запрет на отправку рекламных рассылок и SMS-кодов для авторизации на посторонних сервисах на детские номера. Исключение предусмотрено для авторизационных SMS от государственных информационных систем, так как в этом случае дополнительная защита уже работает. К примеру, код от «Госуслуг» не приходит во время разговора по телефону, дополнили в Минцифры.