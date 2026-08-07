Минцифры опровергло слухи о запрете доступа в соцсети детям
Минцифры России не собирается вводить запреты на использование детьми социальных сетей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Любые ограничения для детских сим-карт применяются исключительно по решению родителей и служат для дополнительной безопасности несовершеннолетних в сети», – говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, в число инициатив входит запрет на отправку рекламных рассылок и SMS-кодов для авторизации на посторонних сервисах на детские номера. Исключение предусмотрено для авторизационных SMS от государственных информационных систем, так как в этом случае дополнительная защита уже работает. К примеру, код от «Госуслуг» не приходит во время разговора по телефону, дополнили в Минцифры.
В феврале глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в России ограничения соцсетей для детей будут мягче, чем в Австралии. Как пояснил министр, в России предлагается сконцентрироваться на создании технических инструментов для подтверждения возраста пользователей, но только в тех случаях, когда сами платформы устанавливают возрастные ограничения.
10 декабря 2025 г. Австралия ввела полный запрет на соцсети для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших онлайн-платформ блокировать доступ несовершеннолетних пользователей.