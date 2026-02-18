Шадаев: подход к ограничению соцсетей для детей будет мягче, чем в Австралии

По словам министра, в России предлагается сосредоточиться на создании технических возможностей для проверки возраста пользователей, если сами сервисы устанавливают возрастные ограничения. «Наша позиция следующая: есть компании, которые запрещают доступ к своим сервисам гражданам ниже определенного возраста – 14, 18 и так далее. Наша задача обеспечить возможность проверять возраст операторам этих сервисов. Если они запрещают, они должны иметь такую техническую возможность», – сказал Шадаев (цитата по «Интерфаксу»).