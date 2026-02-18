Шадаев: подход к ограничению соцсетей для детей будет мягче, чем в Австралии
Минцифры РФ придерживается менее жесткого подхода к ограничениям для детей в соцсетях по сравнению с Австралией, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Он отметил, что Минцифры РФ внимательно следит за ситуацией с инициативами австралийских властей по ограничению доступа несовершеннолетних к социальным сетям, однако российский подход отличается.
По словам министра, в России предлагается сосредоточиться на создании технических возможностей для проверки возраста пользователей, если сами сервисы устанавливают возрастные ограничения. «Наша позиция следующая: есть компании, которые запрещают доступ к своим сервисам гражданам ниже определенного возраста – 14, 18 и так далее. Наша задача обеспечить возможность проверять возраст операторам этих сервисов. Если они запрещают, они должны иметь такую техническую возможность», – сказал Шадаев (цитата по «Интерфаксу»).
Он пояснил, что в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством Минцифры предлагает ввести возможность оформления родителями детских сим-карт на своих детей. По мнению ведомства, это позволит усилить контроль за соблюдением возрастных ограничений на уровне проверки сим-карт.
При этом вопрос о том, будет ли такая мера обязательной или останется опцией, еще предстоит обсудить. Шадаев добавил, что при поступлении жалоб от родителей на нежелательный контент, с которым столкнулся ребенок, государству все равно приходится реагировать.
С конца 2025 г. власти ряда стран заявляют о возможности введения ограничений на пользование интернетом для подростков. Это произошло после того, как такую меру ввели в Австралии: страна стала первой в мире, законодательно запретившей доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает 10 крупнейших платформ блокировать несовершеннолетних, за нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.
16 февраля стало известно, что Великобритания также может ввести запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет и закрыть лазейку уже в 2026 г. Испания, Греция и Словения также заявили, что работают над запретами.