Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лондон готовится к запрету соцсетей для детей младше 16 лет

Ведомости

Великобритания может ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет и закрыть лазейку уже в 2026 г. В связи с этим премьер-министр страны Кир Стармер начал проводить соответствующие консультации и работу над изменением законодательства, чтобы внести изменения в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Reuters.

Испания, Греция и Словения также заявили, что работают над запретами после того, как Австралия стала первой страной в мире, заблокировавшей доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет.

Закон Великобритании об онлайн-безопасности, который был принят в 2023 г., не охватывает индивидуальные взаимодействия с чат-ботами, использующими искусственный интеллект (ИИ), если только они не делятся информацией с другими пользователями, пишет Reuters.

Британцам до 16 лет могут запретить соцсети в 2026 году

Политика / Международные новости

Министр технологий Великобритании Лиз Кендалл выразила обеспокоенность тем, какое влияние чат-боты оказывают на детей и молодежь. Она также отметила, что некоторые несовершеннолетние формируют индивидуальные отношения с ИИ-системами, которые не были разработаны с учетом безопасности. Кендалл добавила, что правительство представит свои предложения по данному вопросу до июня 2026 г.

С конца 2025 г. власти ряда стран заявляют о возможности введения ограничений на пользование интернетом для подростков. Это произошло после того, как такую меру ввели в Австралии: страна стала первой в мире, законодательно запретившей доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает 10 крупнейших платформ блокировать несовершеннолетних, за нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.

21 января этого года министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, которые ограничивают доступ детей младше 16 лет к соцсетям. 9 февраля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал запрет на пользование социальными сетями для детей младше 15 лет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её