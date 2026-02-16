Лондон готовится к запрету соцсетей для детей младше 16 лет
Великобритания может ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет и закрыть лазейку уже в 2026 г. В связи с этим премьер-министр страны Кир Стармер начал проводить соответствующие консультации и работу над изменением законодательства, чтобы внести изменения в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Reuters.
Испания, Греция и Словения также заявили, что работают над запретами после того, как Австралия стала первой страной в мире, заблокировавшей доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет.
Закон Великобритании об онлайн-безопасности, который был принят в 2023 г., не охватывает индивидуальные взаимодействия с чат-ботами, использующими искусственный интеллект (ИИ), если только они не делятся информацией с другими пользователями, пишет Reuters.
Министр технологий Великобритании Лиз Кендалл выразила обеспокоенность тем, какое влияние чат-боты оказывают на детей и молодежь. Она также отметила, что некоторые несовершеннолетние формируют индивидуальные отношения с ИИ-системами, которые не были разработаны с учетом безопасности. Кендалл добавила, что правительство представит свои предложения по данному вопросу до июня 2026 г.
С конца 2025 г. власти ряда стран заявляют о возможности введения ограничений на пользование интернетом для подростков. Это произошло после того, как такую меру ввели в Австралии: страна стала первой в мире, законодательно запретившей доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает 10 крупнейших платформ блокировать несовершеннолетних, за нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.
21 января этого года министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, которые ограничивают доступ детей младше 16 лет к соцсетям. 9 февраля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал запрет на пользование социальными сетями для детей младше 15 лет.