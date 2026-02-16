Лондон готовится к запрету соцсетей для детей младше 16 лет

Великобритания может ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет и закрыть лазейку уже в 2026 г. В связи с этим премьер-министр страны Кир Стармер начал проводить соответствующие консультации и работу над изменением законодательства, чтобы внести изменения в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Reuters.