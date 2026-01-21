В Казахстане хотят ограничить доступ к соцсетям для детей младше 16-ти лет
Министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, которые ограничивают доступ детей младше 16 лет к социальным сетям. Об этом говорится в Telegram-канале правительства республики.
Решения регулируют деятельность онлайн-платформ и масс-медиа и предусматривают запрет на регистрацию в соцсетях для детей. Законопроекты уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их эффективной реализации министерство просвещения и министерство искусственного интеллекта и цифрового развития планируют разработку механизмов проверки возраста пользователей и установление мер ответственности.
Заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева подчеркнула, что особое внимание надо уделить повышения медиаграмотности населения и поддержке независимых СМИ.
10 декабря 2025 г. Австралия законодательно запретила доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), блокировать несовершеннолетних. За нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.