В Казахстане хотят ограничить доступ к соцсетям для детей младше 16-ти лет

Решения регулируют деятельность онлайн-платформ и масс-медиа и предусматривают запрет на регистрацию в соцсетях для детей. Законопроекты уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их эффективной реализации министерство просвещения и министерство искусственного интеллекта и цифрового развития планируют разработку механизмов проверки возраста пользователей и установление мер ответственности.