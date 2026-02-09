Премьер-министр Чехии поддержал запрет на соцсети для детей до 15 лет

В декабре 2025 г. Австралия стала первой страной, законодательно запретившей доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязал десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ) и Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , блокировать несовершеннолетних. За нарушение предусмотрены штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.