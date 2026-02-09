Премьер-министр Чехии поддержал запрет на соцсети для детей до 15 лет
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддерживает запрет на применение социальных сетей для детей младше 15 лет. Его слова приводит Bloomberg.
Бабиш привел в пример Францию, недавно установившую ограничения для несовершеннолетних. Он также обратил внимание на мнение знакомых экспертов, согласно которому «это ужасно вредно для детей».
Премьер не уточнил конкретные шаги на этот счет и сроки возможных решений.
В декабре 2025 г. Австралия стала первой страной, законодательно запретившей доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязал десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram