Политика

Премьер-министр Чехии поддержал запрет на соцсети для детей до 15 лет

Ведомости

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддерживает запрет на применение социальных сетей для детей младше 15 лет. Его слова приводит Bloomberg.

Бабиш привел в пример Францию, недавно установившую ограничения для несовершеннолетних. Он также обратил внимание на мнение знакомых экспертов, согласно которому «это ужасно вредно для детей».

Премьер не уточнил конкретные шаги на этот счет и сроки возможных решений.

В декабре 2025 г. Австралия стала первой страной, законодательно запретившей доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязал десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ)) и Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), блокировать несовершеннолетних. За нарушение предусмотрены штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.

