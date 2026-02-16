Британцам до 16 лет могут запретить соцсети в 2026 году
Детям до 16 лет могут запретить пользоваться социальными сетями в Великобритании, пишет The Times со ссылкой на источник в правительстве. Мера может начать действовать уже в этом году.
Под ограничение попадает использовать ИИ-ботов, введение ограничений на использование телефонов в определенное время или ограничение «функций, вызывающих привыкание» – просмотр коротких видеороликов и лент с бесконечной прокруткой.
Кроме того, под запрет может попасть доступ к виртуальным частным сетям, которые «могут использоваться для незаконного доступа к порнографии». Меру могут ввести после завершения консультаций этим летом.
С конца 2025 г. власти ряда стран заявляют о возможности введения ограничений на пользование интернетом для подростков. Это произошло после того, как такую меру ввели в Австралии – страна стала первой в мире, законодательно запретившей доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает 10 крупнейших платформ блокировать несовершеннолетних, за нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.
21 января этого года министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, которые ограничивают доступ детей младше 16 лет к соцсетям. 9 февраля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал запрет на применение социальных сетей для детей младше 15 лет.