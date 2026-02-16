Британцам до 16 лет могут запретить соцсети в 2026 году

С конца 2025 г. власти ряда стран заявляют о возможности введения ограничений на пользование интернетом для подростков. Это произошло после того, как такую меру ввели в Австралии – страна стала первой в мире, законодательно запретившей доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает 10 крупнейших платформ блокировать несовершеннолетних, за нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.