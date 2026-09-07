Макрон призвал запретить соцсети для детей младше 15 лет во всех странах ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил подготовить общеевропейский документ, который бы запрещал детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями во всех странах ЕС. С соответствующим предложением он обратился в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
«Ситуация требует срочных мер», – говорится в тексте письма (цитата по «РИА Новости»).
Макрон подчеркнул необходимость данного решения и добавил, что рассчитывает на помощь со стороны Европейского союза. Он отметил, что «сегодня становится необходимо пойти дальше и гармонизировать правила посредством нового европейского текста».
При этом ранее конституционный совет Франции признал инициативу Макрона противоречащей конституции и заблокировал закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. В решении указано, что запрет фактически заставил бы всех пользователей, включая совершеннолетних, подтверждать свой возраст для доступа к некоторым онлайн-сервисам. Однако в законе не определены условия и рамки такой проверки, а также не предоставлены необходимые правовые гарантии.
В конце августа Макрон ограничил использование телефонов в школах. Новая мера должна способствовать улучшению условий обучения и позволить «вернуть спокойствие в процесс обучения».