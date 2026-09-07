Макрон призвал запретить соцсети для детей младше 15 лет во всех странах ЕС

При этом ранее конституционный совет Франции признал инициативу Макрона противоречащей конституции и заблокировал закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. В решении указано, что запрет фактически заставил бы всех пользователей, включая совершеннолетних, подтверждать свой возраст для доступа к некоторым онлайн-сервисам. Однако в законе не определены условия и рамки такой проверки, а также не предоставлены необходимые правовые гарантии.