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Макрон призвал запретить соцсети для детей младше 15 лет во всех странах ЕС

Анна Суслова
SARAH MEYSSONNIER / TASS
SARAH MEYSSONNIER / TASS

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил подготовить общеевропейский документ, который бы запрещал детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями во всех странах ЕС. С соответствующим предложением он обратился в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Ситуация требует срочных мер», – говорится в тексте письма (цитата по «РИА Новости»).

Макрон подчеркнул необходимость данного решения и добавил, что рассчитывает на помощь со стороны Европейского союза. Он отметил, что «сегодня становится необходимо пойти дальше и гармонизировать правила посредством нового европейского текста».

При этом ранее конституционный совет Франции признал инициативу Макрона противоречащей конституции и заблокировал закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. В решении указано, что запрет фактически заставил бы всех пользователей, включая совершеннолетних, подтверждать свой возраст для доступа к некоторым онлайн-сервисам. Однако в законе не определены условия и рамки такой проверки, а также не предоставлены необходимые правовые гарантии.

В конце августа Макрон ограничил использование телефонов в школах. Новая мера должна способствовать улучшению условий обучения и позволить «вернуть спокойствие в процесс обучения».

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