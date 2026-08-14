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Конституционный совет Франции отменил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

Ведомости

Конституционный совет Франции заблокировал закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет, сообщила France 24. Совет пришел к выводу, что принятые парламентом ограничения нарушают свободу мнений.

В решении отмечается, что запрет фактически потребовал бы от всех пользователей, включая совершеннолетних, подтверждать свой возраст перед получением доступа к определенным онлайн-сервисам. При этом законодатели не установили условия и пределы такой проверки, а также необходимые правовые гарантии.

После решения Конституционного совета президент Франции Эммануэль Макрон поручил премьер-министру Себастьяну Лекорню переработать законопроект с учетом замечаний. В Елисейском дворце заявили, что Макрон по-прежнему рассчитывает добиться вступления ограничений в силу до весны 2027 г.

21 июля национальное собрание Франции приняло законопроект 279 голосами против 81, ранее его поддержал сенат. Макрон назвал решение важным шагом вперед и заявил, что «Франция становится лидером в Европе по защите детей и подростков в интернете». По словам министра цифровых технологий Анн Ле Энанфф, платформы будут обязаны проверять возраст пользователей. Если система установит, что владельцу аккаунта менее 15 лет, профиль будет закрыт.

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