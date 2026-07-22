Bloomberg: ЕК планирует ввести общеевропейский запрет на соцсети для детей

21 июля издание France 24 сообщило, что национальное собрание Франции приняло законопроект 279 голосами против 81, ранее его поддержал сенат. Президент страны Эммануэль Макрон назвал решение важным шагом вперед и заявил, что «Франция становится лидером в Европе по защите детей и подростков в интернете». По словам министра цифровых технологий Анн Ле Энанфф, платформы будут обязаны проверять возраст пользователей. Если система установит, что владельцу аккаунта менее 15 лет, профиль будет закрыт.