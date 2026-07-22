Bloomberg: ЕК планирует ввести общеевропейский запрет на соцсети для детей
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует ввести общеевропейский запрет на использование социальных сетей для детей, чтобы объединить подходы к этому вопросу для всех стран блока, сообщило агентство Bloomberg.
«Из-за разрозненности законов их соблюдение может быть затруднительным, что ослабит статус единого рынка ЕС, пока он пытается обуздать крупные технологические компании из США и борется с противодействием своим цифровым правилам», – пишет издание.
По данным издания, желание ввести общеевропейский закон было вызвано принятием соответствующего запрета для детей младше 15 лет во Франции. Агентство отметило, что заинтересованность в принятии аналогичных мер также выразили Греция, Германия, Испания, Италия, Португалия, Дания, Швеция и другие государства.
Новые аккаунты будет запрещено заводить детям во Франции с сентября. При этом полный запрет для существующих профилей начнет действовать в январе 2027 г.
21 июля издание France 24 сообщило, что национальное собрание Франции приняло законопроект 279 голосами против 81, ранее его поддержал сенат. Президент страны Эммануэль Макрон назвал решение важным шагом вперед и заявил, что «Франция становится лидером в Европе по защите детей и подростков в интернете». По словам министра цифровых технологий Анн Ле Энанфф, платформы будут обязаны проверять возраст пользователей. Если система установит, что владельцу аккаунта менее 15 лет, профиль будет закрыт.
В начале июля Euractiv писал, что ЕК намерена представить инициативу по введению единых возрастных ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними в странах Евросоюза. Отмечалось, что фон дер Ляйен может объявить об этом решении 16 сентября в ходе ежегодного обращения о положении дел в государствах блока.