Euractiv: Еврокомиссия ограничит использование соцсетей детьми

По информации портала, новые общеевропейские правила обяжут цифровые платформы не допускать регистрацию пользователей, не достигших установленного возраста. При этом окончательные параметры инициативы пока не определены. В Еврокомиссии еще не приняли решение о минимальном возрасте для регистрации, а также о том, будут ли использоваться механизмы обязательной проверки возраста или получения согласия родителей. Как отмечает Euractiv, основой для будущих законодательных предложений станут рекомендации экспертной группы по защите детей в интернете, публикация которых ожидается 13 июля.