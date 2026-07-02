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Главная / Общество /

Euractiv: Еврокомиссия ограничит использование соцсетей детьми

Ведомости

Еврокомиссия намерена представить инициативу по введению единых возрастных ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними в странах Евросоюза. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может объявить 16 сентября в ходе ежегодного обращения о положении дел в ЕС, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

По информации портала, новые общеевропейские правила обяжут цифровые платформы не допускать регистрацию пользователей, не достигших установленного возраста. При этом окончательные параметры инициативы пока не определены. В Еврокомиссии еще не приняли решение о минимальном возрасте для регистрации, а также о том, будут ли использоваться механизмы обязательной проверки возраста или получения согласия родителей. Как отмечает Euractiv, основой для будущих законодательных предложений станут рекомендации экспертной группы по защите детей в интернете, публикация которых ожидается 13 июля.

По данным портала, защита несовершеннолетних в цифровой среде стала одним из приоритетов второго срока Урсулы фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии. Сейчас несколько государств ЕС, включая Францию, Испанию, Германию, Данию и Грецию, уже разрабатывают собственные меры по ограничению доступа детей к социальным сетям.

Австралия ужесточит запрет на соцсети для детей

Политика / Международные новости

В декабре 2025 г. Австралия первой в мире законодательно запретила доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube и Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), блокировать несовершеннолетних пользователей.

11 июня правительство Канады внесло в парламент законопроект, который может запретить детям младше 16 лет иметь аккаунты в социальных сетях. Аналогичные меры намерена принять и Великобритания, где запрет для пользователей младше 16 лет планируется ввести в начале 2027 г. В ОАЭ доступ к социальным сетям уже запрещен детям младше 15 лет, при этом платформам предоставлен переходный период продолжительностью до 12 месяцев для внедрения необходимых механизмов проверки.

30 июня агентство APA сообщило, что парламент Азербайджана принял законопроект, предусматривающий ограничения на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.

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