В ОАЭ запретили соцсети для детей младше 15 лет
Правительство ОАЭ запретило доступ в социальные сети для детей младше 15 лет, передает Gulf News.
Для платформ установят переходный период до 12 месяцев для внедрения механизма ограничения. Утверждается, что решение принято на фоне предполагаемого увеличения цифровых рисков, связанных с использованием соцсетей, включая доступ к «неприемлемому» контенту, сбор персональных данных и чрезмерное использование.
Объединенные Арабские Эмираты таким образом присоединяются к ряду стран, вводящих ограничения на соцсети для подростков. Решения вдохновлены опытом Австралии, которая первая в мире запретила доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет на законодательном уровне.
В июне о приближении подобного запрета сообщили в Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер объявил, что власти рассчитывают, что запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет вступит в силу в начале 2027 г.