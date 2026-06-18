Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,805+0,23%MGTS1 220+0,83%BISVP10,22-0,49%IMOEX2 445,89-1,58%RTSI1 059,15-1,58%RGBI118,19-0,08%RGBITR782,75-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В ОАЭ запретили соцсети для детей младше 15 лет

Ведомости

Правительство ОАЭ запретило доступ в социальные сети для детей младше 15 лет, передает Gulf News.

Для платформ установят переходный период до 12 месяцев для внедрения механизма ограничения. Утверждается, что решение принято на фоне предполагаемого увеличения цифровых рисков, связанных с использованием соцсетей, включая доступ к «неприемлемому» контенту, сбор персональных данных и чрезмерное использование.

Объединенные Арабские Эмираты таким образом присоединяются к ряду стран, вводящих ограничения на соцсети для подростков. Решения вдохновлены опытом Австралии, которая первая в мире запретила доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет на законодательном уровне.

В июне о приближении подобного запрета сообщили в Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер объявил, что власти рассчитывают, что запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет вступит в силу в начале 2027 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её