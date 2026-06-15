Великобритания хочет запретить соцсети для детей младше 16 лет в 2027 году

9 июня Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Стармер готовится объявить о запрете ряда социальных сетей для подростков и детей младше 16 лет. Агентство указывало, что британский премьер ужесточил свою позицию после завершения правительственных консультаций с родителями. Министр по делам технологий Лиз Кендалл сообщала, что девять из десяти участников опроса поддержали введение подобных ограничений.