Великобритания хочет запретить соцсети для детей младше 16 лет в 2027 году
Великобритания планирует, что запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет вступит в силу в начале 2027 г. Об этом пишет Reuters.
«Мы надеемся принять постановление до Рождества и, следовательно, ввести запрет в действие в начале следующего года, вероятно, весной», – заявил премьер-министр Кир Стармер.
9 июня Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Стармер готовится объявить о запрете ряда социальных сетей для подростков и детей младше 16 лет. Агентство указывало, что британский премьер ужесточил свою позицию после завершения правительственных консультаций с родителями. Министр по делам технологий Лиз Кендалл сообщала, что девять из десяти участников опроса поддержали введение подобных ограничений.
С конца 2025 г. в ряде государств активно обсуждается вопрос возрастных ограничений в сети. Поводом стал опыт Австралии, которая первой в мире на законодательном уровне запретила доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет. Принятый закон обязывает десять крупнейших платформ блокировать несовершеннолетних пользователей. За нарушение требований предусмотрены штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.