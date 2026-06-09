Bloomberg: Стармер готов объявить запрет соцсетей для подростков

О планах Лондона ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет агентство Reuters сообщало еще 16 февраля. С конца 2025 г. вопрос возрастных ограничений в интернете активно обсуждается в ряде стран. Поводом стал опыт Австралии, которая первой в мире на законодательном уровне запретила доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет. Принятый закон обязывает десять крупнейших платформ блокировать несовершеннолетних пользователей. За нарушение требований предусмотрены штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.