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Bloomberg: Стармер готов объявить запрет соцсетей для подростков

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится объявить о запрете ряда социальных сетей для подростков и детей младше 16 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на профильных чиновников.

По данным агентства, Стармер ужесточил свою позицию после завершения правительственных консультаций с родителями. Как сообщила министр по делам технологий Лиз Кендалл, девять из десяти участников опроса поддержали введение подобных ограничений.

Сейчас британское правительство рассматривает два варианта регулирования. Первый предполагает полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Второй предусматривает введение возрастных ограничений на доступ к ключевым функциям социальных сетей и мобильных приложений.

«Мы рассматриваем возможность введения запрета», – заявила Кендалл.

О планах Лондона ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет агентство Reuters сообщало еще 16 февраля. С конца 2025 г. вопрос возрастных ограничений в интернете активно обсуждается в ряде стран. Поводом стал опыт Австралии, которая первой в мире на законодательном уровне запретила доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет. Принятый закон обязывает десять крупнейших платформ блокировать несовершеннолетних пользователей. За нарушение требований предусмотрены штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.

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