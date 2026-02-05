Глава ВОЗ призвал ввести возрастные ограничения в соцсетях для защиты детей

Гебрейесус подчеркнул, что вред для детей связан не только с самим использованием соцсетей, но и с тем, как они сконструированы. В этой связи он призвал бороться с «вредной и вызывающей привыкание конструкцией» платформ и «подвергать их независимому надзору».