Глава ВОЗ призвал ввести возрастные ограничения в соцсетях для защиты детей
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поддержал инициативу премьер-министра Испании Педро Санчеса о защите молодежи от «токсичной вселенной» соцсетей и призвал ввести на платформах возрастные ограничения.
«Платформы должны быть разработаны и работать таким образом, чтобы защищать безопасность и здоровье детей», – написал глава ВОЗ в своем аккаунте в соцсети Х. По его словам, для этого необходимо, в частности, «применять реальные возрастные ограничения».
Гебрейесус подчеркнул, что вред для детей связан не только с самим использованием соцсетей, но и с тем, как они сконструированы. В этой связи он призвал бороться с «вредной и вызывающей привыкание конструкцией» платформ и «подвергать их независимому надзору».
31 декабря сообщалось, что власти Франции намерены запретить использование социальных сетей подросткам младше 15 лет с 1 сентября 2026 г. По данным Franceinfo, инициатива включает два ключевых положения – введение возрастных ограничений на доступ к соцсетям и запрет использования мобильных телефонов в средних школах. В документе отмечается, что исследования и отчеты подтверждают риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками, включая воздействие неприемлемого контента, буллинг и нарушения сна.
10 декабря стало известно, что Австралия первой в мире запретила пользоваться соцсетями лицам младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube и Instagram