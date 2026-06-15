Дуров рассказал об опасности запрета соцсетей для подростков в Великобритании
Решение властей Великобритании запретить детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями может поставить их в еще более опасное положение, заявил в Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.
«Запрет социальных сетей для подростков лишь подвергает их большей опасности. Подростки вынуждены переключаться на VPN – и открывают доступ к куда более опасному нелегальному контенту», – написал он.
По словам Дурова, законодательство не может заменить «хорошего воспитания» подростков. Он напомнил, что родители уже обладают инструментами для контроля цифрового контента, который потребляют их дети.
15 июня спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что предлагаемые в Великобритании меры по ограничению доступа к социальным сетям для пользователей младше 16 лет связаны не только с вопросами защиты детей, но и с усилением контроля над интернет-аудиторией. По его словам, британский премьер Кир Стармер делает это для того, чтобы заставить всех пользователей социальных сетей пройти идентификацию и контролировать их, угрожая арестами за комментарии.
Аналогичный тезис высказал и Дуров. «Действительно ли речь идет о защите детей или о том, чтобы отправить еще больше людей под арест?», – написал он
9 июня агентство Bloomberg сообщал, что Стармер готовится объявить о запрете ряда социальных сетей для подростков и детей младше 16 лет. По данным издания, он ужесточил свою позицию после завершения правительственных консультаций с родителями. Министр по делам технологий Лиз Кендалл сообщала, что девять из десяти участников опроса поддержали введение подобных ограничений.