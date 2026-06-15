15 июня спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что предлагаемые в Великобритании меры по ограничению доступа к социальным сетям для пользователей младше 16 лет связаны не только с вопросами защиты детей, но и с усилением контроля над интернет-аудиторией. По его словам, британский премьер Кир Стармер делает это для того, чтобы заставить всех пользователей социальных сетей пройти идентификацию и контролировать их, угрожая арестами за комментарии.