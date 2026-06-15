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Дмитриев объяснил возрастной ценз желанием Британии контролировать соцсети

Ведомости

Предлагаемые в Великобритании меры по ограничению доступа к социальным сетям для пользователей младше 16 лет связаны не только с вопросами защиты детей, но и с усилением контроля над интернет-аудиторией. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в X.

По его словам, Кир Стармер делает это для того, чтобы заставить всех пользователей социальных сетей пройти идентификацию и контролировать их, угрожая арестами за комментарии.

15 июня Reuters передавал слова Стармера о том, что Великобритания планирует, что запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет вступит в силу в начале 2027 г.

9 июня Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Стармер готовится объявить о запрете ряда социальных сетей для подростков и детей младше 16 лет. Агентство указывало, что британский премьер ужесточил свою позицию после завершения правительственных консультаций с родителями. Министр по делам технологий Лиз Кендалл сообщала, что девять из десяти участников опроса поддержали введение подобных ограничений.

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