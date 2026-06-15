Дмитриев объяснил возрастной ценз желанием Британии контролировать соцсети

Предлагаемые в Великобритании меры по ограничению доступа к социальным сетям для пользователей младше 16 лет связаны не только с вопросами защиты детей, но и с усилением контроля над интернет-аудиторией. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в X.