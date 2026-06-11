В Канаде представили законопроект о запрете соцсетей детям до 16 лет
Правительство Канады внесло в парламент законопроект, который может запретить детям младше 16 лет иметь аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщила газета The Guardian.
Согласно инициативе, платформы могут столкнуться с запретом на регистрацию несовершеннолетних пользователей, если не смогут доказать безопасность своих сервисов для детей. При этом власти готовы освободить компании от ответственности в случае принятия ими достаточных мер защиты.
Министр культуры Канады Марк Миллер сообщил, что в стране планируется создать комиссию по цифровой безопасности, которая будет следить за исполнением новых требований. Конкретные критерии, по которым соцсети смогут получить исключения, власти намерены представить позднее. По словам министра, формирование нового регулятора может занять до 18 месяцев.
9 июня Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится объявить о новых ограничениях для подростков младше 16 лет. По данным агентства, британские власти рассматривают два варианта: полный запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет либо введение ограничений на доступ к отдельным функциям платформ и мобильных приложений.
Дискуссия о возрастных ограничениях в интернете активизировалась после решения Австралии, которая первой в мире 10 декабря законодательно запретила доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет. Принятый закон обязывает десять крупнейших платформ блокировать несовершеннолетних пользователей. За нарушение требований предусмотрены крупные штрафы.