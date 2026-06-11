В Канаде представили законопроект о запрете соцсетей детям до 16 лет

Согласно инициативе, платформы могут столкнуться с запретом на регистрацию несовершеннолетних пользователей, если не смогут доказать безопасность своих сервисов для детей. При этом власти готовы освободить компании от ответственности в случае принятия ими достаточных мер защиты.