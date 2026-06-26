Австралия ужесточит запрет на соцсети для детей

15 июня спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что предлагаемые в Великобритании меры связаны не только с защитой детей, но и с усилением контроля над интернет-аудиторией. По его словам, британский премьер делает это для того, чтобы «заставить всех пользователей социальных сетей пройти идентификацию и контролировать их, угрожая арестами за комментарии».