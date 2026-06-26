Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CHKZ14 450-1,03%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI113,75-0,47%RGBITR755,88-0,43%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Австралия ужесточит запрет на соцсети для детей

Ведомости

Правительство Австралии ужесточит закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями, сообщает Associated Press. Причиной стали данные исследования, согласно которым почти 85% подростков продолжают использовать соцсети, несмотря на запрет, введенный в декабре 2025 г.

Премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что новые меры будут направлены на усиление юридической ответственности технологических компаний и расширение полномочий регулятора по онлайн-безопасности eSafety. «Мы хотим сделать законы настолько сильными, насколько это возможно, чтобы они выдерживали любые юридические испытания», – сказал он.

Планируется введение обязанности цифровых платформ обеспечивать безопасность пользователей – закон обяжет компании принимать меры для предотвращения вреда, который могут причинить детям их алгоритмы и контент.

Глобальный интернет столкнулся с масштабным сбоем

Технологии / Интернет и digital

За нарушение запрета компаниям грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов ($34 млн). Ранее комиссар eSafety Джули Инман Грант называла существующее законодательство «очень слабым каркасом», поскольку ее полномочия слишком ограничены.

В декабре 2025 г. Австралия стала первой страной в мире, законодательно запретившей доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube и Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), блокировать несовершеннолетних пользователей.

11 июня правительство Канады внесло в парламент законопроект, который может запретить детям младше 16 лет иметь аккаунты в социальных сетях.

Великобритания планирует ввести аналогичный запрет для детей младше 16 лет в начале 2027 г. ОАЭ запретили доступ в соцсети для детей младше 15 лет, предоставив платформам переходный период до 12 месяцев для внедрения механизмов ограничения. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал запрет на использование соцсетей для детей младше 15 лет.

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал решение запретить подросткам пользоваться соцсетями, поскольку это подталкивает их к использованию VPN и открывает доступ «к куда более опасному нелегальному контенту».

15 июня спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что предлагаемые в Великобритании меры связаны не только с защитой детей, но и с усилением контроля над интернет-аудиторией. По его словам, британский премьер делает это для того, чтобы «заставить всех пользователей социальных сетей пройти идентификацию и контролировать их, угрожая арестами за комментарии».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь