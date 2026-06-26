Австралия ужесточит запрет на соцсети для детей
Правительство Австралии ужесточит закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями, сообщает Associated Press. Причиной стали данные исследования, согласно которым почти 85% подростков продолжают использовать соцсети, несмотря на запрет, введенный в декабре 2025 г.
Премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что новые меры будут направлены на усиление юридической ответственности технологических компаний и расширение полномочий регулятора по онлайн-безопасности eSafety. «Мы хотим сделать законы настолько сильными, насколько это возможно, чтобы они выдерживали любые юридические испытания», – сказал он.
Планируется введение обязанности цифровых платформ обеспечивать безопасность пользователей – закон обяжет компании принимать меры для предотвращения вреда, который могут причинить детям их алгоритмы и контент.
За нарушение запрета компаниям грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов ($34 млн). Ранее комиссар eSafety Джули Инман Грант называла существующее законодательство «очень слабым каркасом», поскольку ее полномочия слишком ограничены.
В декабре 2025 г. Австралия стала первой страной в мире, законодательно запретившей доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube и Instagram
11 июня правительство Канады внесло в парламент законопроект, который может запретить детям младше 16 лет иметь аккаунты в социальных сетях.
Великобритания планирует ввести аналогичный запрет для детей младше 16 лет в начале 2027 г. ОАЭ запретили доступ в соцсети для детей младше 15 лет, предоставив платформам переходный период до 12 месяцев для внедрения механизмов ограничения. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал запрет на использование соцсетей для детей младше 15 лет.
Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал решение запретить подросткам пользоваться соцсетями, поскольку это подталкивает их к использованию VPN и открывает доступ «к куда более опасному нелегальному контенту».
15 июня спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что предлагаемые в Великобритании меры связаны не только с защитой детей, но и с усилением контроля над интернет-аудиторией. По его словам, британский премьер делает это для того, чтобы «заставить всех пользователей социальных сетей пройти идентификацию и контролировать их, угрожая арестами за комментарии».