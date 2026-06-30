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Азербайджан ограничит доступ к соцсетям для детей младше 16 лет

Ведомости

Парламент Азербайджана принял законопроект, предусматривающий ограничения на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Об этом сообщает агентство APA.

Согласно документу, возраст пользователей будет подтверждаться с помощью банковской карты, адреса электронной почты или номера телефона. Ответственность за проверку достоверности предоставленных данных возложат на провайдеров. Кроме того, пользователи в возрасте от 16 до 18 лет смогут зарегистрироваться только при наличии согласия законного представителя

Австралия ужесточит запрет на соцсети для детей

Политика / Международные новости

В декабре 2025 г., Австралия первой в мире законодательно запретила доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Закон обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube и Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), блокировать несовершеннолетних пользователей.

Аналогичные меры намерена принять и Великобритания, где запрет для пользователей младше 16 лет планируется ввести в начале 2027 г. В ОАЭ доступ к социальным сетям уже запрещен детям младше 15 лет, при этом платформам предоставлен переходный период продолжительностью до 12 месяцев для внедрения необходимых механизмов проверки.

15 июня основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал практику запрета социальных сетей для подростков. По его мнению, такие меры подталкивают несовершеннолетних к использованию VPN и открывают им доступ «к куда более опасному нелегальному контенту».

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