Азербайджан ограничит доступ к соцсетям для детей младше 16 лет

Аналогичные меры намерена принять и Великобритания, где запрет для пользователей младше 16 лет планируется ввести в начале 2027 г. В ОАЭ доступ к социальным сетям уже запрещен детям младше 15 лет, при этом платформам предоставлен переходный период продолжительностью до 12 месяцев для внедрения необходимых механизмов проверки.