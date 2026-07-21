Во Франции с 1 сентября запретят соцсети для детей младше 15 лет
Детям младше 15 лет во Франции будет запрещено пользоваться социальными сетями с 1 сентября, сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х после одобрения соответствующего закона парламентом.
Издание France 24 пишет, что национальное собрание Франции приняло законопроект 279 голосами против 81, ранее его поддержал Сенат. Макрон назвал решение «важным шагом вперед» и заявил, что «Франция становится лидером в Европе по защите детей и подростков в интернете».
Запрет будет вводиться поэтапно. С 1 сентября 2026 г. детям младше 15 лет запретят создавать новые аккаунты в социальных сетях. С января 2027 г. ограничение распространится и на уже существующие учетные записи.
По словам министра цифровых технологий Анн Ле Энанфф, платформы будут обязаны проверять возраст пользователей. Если система установит, что владельцу аккаунта менее 15 лет, профиль будет закрыт. При этом власти заверяют, что персональные данные пользователей будут защищены.
В начале июля Euractiv писал, что Еврокомиссия намерена представить инициативу по введению единых возрастных ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними в странах Евросоюза. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может объявить 16 сентября в ходе ежегодного обращения о положении дел в ЕС.
11 июня правительство Канады внесло в парламент законопроект, который может запретить детям младше 16 лет иметь аккаунты в социальных сетях. Согласно инициативе, платформы могут столкнуться с запретом на регистрацию несовершеннолетних пользователей, если не смогут доказать безопасность своих сервисов для детей. При этом власти готовы освободить компании от ответственности в случае принятия ими достаточных мер защиты.