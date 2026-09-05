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Главная / Политика /

Путин: обеспечение безопасности детей в интернете чрезвычайно важно

Ася Султанова

Обеспечение безопасности российских детей в интернете является вопросом чрезвычайной важности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с федеральной «пятеркой» лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. 

При этом он подчеркнул, что к этой теме нужно подходить аккуратно, чтобы не нарушать права людей, но защита подрастающего поколения в сети должна быть обеспечена в обязательном порядке. Путин заверил уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову, что окажет поддержку ее предложениям депутатам по улучшению защиты детей в цифровой среде.

Путин также поддержал предложение Львовой-Беловой сделать ставку по ипотеке на дом для многодетных ниже, чем на квартиру. Глава государства заявил, что поручит правительству рассмотреть это предложение.

В пятерку лидеров списка ЕР на выборы в Госдуму входят министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин.

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