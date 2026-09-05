Путин: обеспечение безопасности детей в интернете чрезвычайно важно

При этом он подчеркнул, что к этой теме нужно подходить аккуратно, чтобы не нарушать права людей, но защита подрастающего поколения в сети должна быть обеспечена в обязательном порядке. Путин заверил уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову, что окажет поддержку ее предложениям депутатам по улучшению защиты детей в цифровой среде.