Путин: обеспечение безопасности детей в интернете чрезвычайно важно
Обеспечение безопасности российских детей в интернете является вопросом чрезвычайной важности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с федеральной «пятеркой» лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму.
При этом он подчеркнул, что к этой теме нужно подходить аккуратно, чтобы не нарушать права людей, но защита подрастающего поколения в сети должна быть обеспечена в обязательном порядке. Путин заверил уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову, что окажет поддержку ее предложениям депутатам по улучшению защиты детей в цифровой среде.
Путин также поддержал предложение Львовой-Беловой сделать ставку по ипотеке на дом для многодетных ниже, чем на квартиру. Глава государства заявил, что поручит правительству рассмотреть это предложение.
В пятерку лидеров списка ЕР на выборы в Госдуму входят министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин.