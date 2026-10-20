Скончался актер сериала «Метод» Владислав Толдыков

Толдыков родился 24 августа 1961 г. В 1985 г. окончил Школу-студию МХАТ, где учился на курсе Василия Маркова. В том же году дебютировал в кино, сыграв Ивана-царевича в фильме-сказке «После дождичка в четверг». Позднее работал театральным администратором.