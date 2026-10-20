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Скончался актер сериала «Метод» Владислав Толдыков

Анна Виноградова
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Советский и российский актер Владислав Толдыков умер 18 октября в Москве на 66-м году жизни. О его смерти сообщили родственники артиста, передает ТАСС.

«Папа умер в воскресенье, 18 октября, в День отца», – рассказали в семье актера.

Толдыков родился 24 августа 1961 г. В 1985 г. окончил Школу-студию МХАТ, где учился на курсе Василия Маркова. В том же году дебютировал в кино, сыграв Ивана-царевича в фильме-сказке «После дождичка в четверг». Позднее работал театральным администратором.

В 2010 г. актер исполнил главную роль в криминальной драме Юрия Быкова «Жить», за которую получил награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале «Кино Рюрик» в Швеции. Впоследствии Толдыков продолжил сотрудничество с Быковым, снявшись в фильме «Майор» (2013) и сериале «Метод» (2015), где сыграл слесаря Гену.

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