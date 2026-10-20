В Нижнем Новгороде построят производство имплантов и филлеров за 2,5 млрд рублей

Компания «Силнекс» начала строительство инновационного центра по импортозамещению имплантов и других медизделий в Нижнем Новгороде. Площадь комплекса составит более 20 000 кв. м, а общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2,5 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.