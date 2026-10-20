В Нижнем Новгороде построят производство имплантов и филлеров за 2,5 млрд рублей
Компания «Силнекс» начала строительство инновационного центра по импортозамещению имплантов и других медизделий в Нижнем Новгороде. Площадь комплекса составит более 20 000 кв. м, а общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2,5 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Первый из трех этапов возведения центра под названием «Территория здоровья» планируется завершить в 2028 г. За это время на площадке построят научно-производственный модуль для выпуска имплантов молочной железы, тестикулярных и ягодичных имплантов, гиалуроновой кислоты и биодеградируемых филлеров. Ежегодно площадка будет выпускать порядка 45 000 силиконовых имплантов и 500 000 косметологических инъекционных препаратов.
На втором этапе на территории комплекса будет возведен модуль со специализацией на аддитивных технологиях и 3D-печати. Сотрудники площадки будут конструировать импланты, разрабатывать новые материалы и форматы медизделий. Третий этап предполагает строительство кластера клиник для проведения клинических испытаний, разработки инноваций и обучения специалистов.
Ключевым партнером проекта на всех этапах станет Институт пластической хирургии и косметологии (ИПХиК), отметила главный внештатный пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова. По ее словам, отечественная производственная база поможет системно решать вопрос обеспеченности граждан социально значимыми медизделиями, включая импланты.
При этом «Территория здоровья» как масштабный проект уже на первом этапе создаст более 100 новых рабочих мест в Нижегородской области, сказал губернатор региона Глеб Никитин.