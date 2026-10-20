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Посольство РФ обвинило власти Швеции в давлении на собственников из России

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

Попытки шведских властей ограничить права российских владельцев недвижимости являются частью антироссийских настроений в стране, при этом доказательств противоправной деятельности собственников не представлено. Об этом «РИА Новости» заявили в посольстве России в Стокгольме.

По информации посольства, в Швеции уже несколько лет обсуждают возможные угрозы, связанные с объектами недвижимости, принадлежащими России или ее гражданам. Под подозрение, как отметили дипломаты, попадают не только частные дома, но и учебные заведения и православные храмы.

В дипмиссии считают, что в этом контексте следует рассматривать и недавнюю публикацию шведской газеты. При этом представители посольства подчеркнули, что пока речь идет о заявлениях, а предусмотренная законом процедура еще не завершена.

20 октября газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Юнсона сообщила, что правительство королевства поддержало изъятие принадлежащего российскому гражданину участка земли, расположенного недалеко от базы ВМС.

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