Посольство РФ обвинило власти Швеции в давлении на собственников из России

По информации посольства, в Швеции уже несколько лет обсуждают возможные угрозы, связанные с объектами недвижимости, принадлежащими России или ее гражданам. Под подозрение, как отметили дипломаты, попадают не только частные дома, но и учебные заведения и православные храмы.