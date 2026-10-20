Суд назначил экс-главе Агентства страхования вкладов Мельникову 4,5 года колонии
Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил участник судебного процесса.
Наказание Мельников будет отбывать в колонии общего режима. Ему назначили штраф в размере 900 000 руб. Суд также постановил взыскать в пользу потерпевшей стороны 4,2 млрд руб.
По тому же делу бывший заместитель главы АСВ Александр Попелюх получил четыре года колонии. Его осудили за хищение 200 млн руб.
Попелюх был арестован в октябре 2024 г. по ходатайству Следственного управления ФСБ. Он был обвинен в махинациях с прибылью аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, ущерб от которых составил почти 4 млрд руб. По информации «Интерфакса», именно Попелюх дал показания на Мельникова. В ноябре того же года Мельников рассказывал в интервью «Коммерсанту», что агентству удалось провести существенные внутренние преобразования, сократить расходы и повысить эффективность реализации имущества. В мае 2025 г. по делу о хищении средств «Аквамира» была арестована другой заместитель главы АСВ Ольга Долголева. В сентябре два бывших зама Мельникова признали вину по делу о крупном мошенничестве.
Мельников был доставлен в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий по делу о мошенничестве 23 октября 2025 г.
Всего по делу проходят девять человек. Обвинение предъявлено также руководителю сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» Евгению Богораду, его племяннику Максиму Устинову, учредителю ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадию Тарабрину и бухгалтеру этой компании Ирине Сокотун, главе «РАТМ холдинга» Эдуарду Тарану, конкурсному управляющему Дмитрию Воронину, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталии Мухановой.