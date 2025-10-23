Чем известен Андрей Мельников

Чем известен Андрей МельниковГлава Агентства по страхованию вкладов задержан по делу о мошенничестве
23 октября генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников был доставлен в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий по делу о мошенничестве, сообщил «Интерфакс». Что известно о главе АСВ – в справке «Ведомостей».
Андрей Мельников родился 3 сентября 1969 г. в Москве. В 1992 г. с отличием окончил МГУ по специальности «экономист-математик». В 1993-1994 гг. работал в группе экспертов президента России, в 1994-1998 гг. – помощником депутата в комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам Госдумы РФ.
С 1998 г. был сотрудником Министерства экономики, где, как отмечается на сайте АСВ, участвовал в разработке банковского законодательства, регулирования и налогообложения, а также концепций систем страхования банковских вкладов и бюро кредитных историй в РФ. В том же году вошел в группу по созданию Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) и занимался вопросами финансового оздоровления и ликвидации банков.
В январе 2004 г. назначен заместителем гендиректора созданного вместо АРКО Агентства по страхованию вкладов. Занимался вопросами, связанными со страхованием вкладов и работой АНО «Фонд защиты вкладчиков».
В декабре 2016 г. возглавил министерство экономического развития Крыма. На этом посту он проработал до декабря 2017 г., после чего подал в отставку в связи с семейными обстоятельствами.
В 2018 г. Мельников стал вице-президентом Ассоциации банков России, но уже в июле 2019 г. вернулся в АСВ на пост заместителя гендиректора. В январе 2022 г. возглавлявший ассоциацию с 2012 г. Юрий Исаев перешел на работу в ЦБ, а новым гендиректором был назначен Мельников.
В октябре 2024 г. по ходатайству следственного управления ФСБ был арестован замгендиректора АСВ Александр Попелюх. Он был обвинен в махинациях с прибылью аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, ущерб от которых составил почти 4 млрд руб. По информации «Интерфакса», именно Попелюх дал показания на Мельникова. В ноябре того же года Мельников рассказывал в интервью «Коммерсанту», что агентству удалось провести существенные внутренние преобразования, сократить расходы и повысить эффективность реализации имущества. В мае 2025 г. по делу о хищении средств «Аквамира» была арестована другой заместитель главы АСВ Ольга Долголева. В сентябре два бывших зама Мельникова признали вину по делу о крупном мошенничестве.
Всего по делу проходят девять человек. Обвинение предъявлено также руководителю сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» Евгению Богораду, его племяннику Максиму Устинову, учредителю ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадию Тарабрину и бухгалтеру этой компании Ирине Сокотун, главе «РАТМ холдинга» Эдуарду Тарану, конкурсному управляющему Дмитрию Воронину, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталии Мухановой.
Мельников награжден Почетной грамотой президента России и медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма». Он женат, имеет двоих сыновей.