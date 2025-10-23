Чем известен Андрей Мельников

В октябре 2024 г. по ходатайству следственного управления ФСБ был арестован замгендиректора АСВ Александр Попелюх. Он был обвинен в махинациях с прибылью аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, ущерб от которых составил почти 4 млрд руб. По информации «Интерфакса», именно Попелюх дал показания на Мельникова. В ноябре того же года Мельников рассказывал в интервью «Коммерсанту», что агентству удалось провести существенные внутренние преобразования, сократить расходы и повысить эффективность реализации имущества. В мае 2025 г. по делу о хищении средств «Аквамира» была арестована другой заместитель главы АСВ Ольга Долголева. В сентябре два бывших зама Мельникова признали вину по делу о крупном мошенничестве.