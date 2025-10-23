«Интерфакс» узнал об аресте главы АСВ по делу о мошенничестве

Всего по делу, с учетом бывших топ-менеджеров, на тот момент проходили девять человек. Фигурантам вменяется хищение около 4 млрд руб., которые были получены от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» (находится под управлением АСВ), писал «Коммерсантъ». Сам Попелюх может быть причастен к хищению 200 млн руб.