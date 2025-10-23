Газета
«Интерфакс» узнал об аресте главы АСВ по делу о мошенничестве

Ведомости

Правоохранительные органы сообщили «Интерфаксу», что в отношении председателя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова проводятся следственные действия по уголовному делу о мошенничестве. Его доставили в следственный изолятор «Лефортово» утром в четверг.

Мельников находится в СИЗО для проведения процессуальных действий. Показания на него дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.

В сентябре два бывших заместителя генерального директора АСВ Александр Попелюх и Ольга Долголевая признали вину по делу о крупном мошенничестве. Они были отправлены в СИЗО.

Всего по делу, с учетом бывших топ-менеджеров, на тот момент проходили девять человек. Фигурантам вменяется хищение около 4 млрд руб., которые были получены от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» (находится под управлением АСВ), писал «Коммерсантъ». Сам Попелюх может быть причастен к хищению 200 млн руб.

