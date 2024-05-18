Президент Грузии наложила вето на законопроект об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иностранных агентах. Об этом она рассказала на брифинге, сообщает телеканал Rustavi 2.
По словам президента Грузии, документ противоречит констутуции страны и всем европейским стандартам.
«Этот закон надо отменить», – подчеркнула Зурабишвили.
15 мая Financial Times сообщила, что Евросоюз (ЕС) заморозит заявку Грузии на членство в ЕС, если Тбилиси примет закон об иноагентах.
В этот же день министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси с рабочим визитом для обсуждения закона об иноагентах. Они встретились с Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Позже в тот же день главы МИД приняли участие в митинге против закона об иноагентах, обратившись к протестующим со сцены.
Протесты в Грузии продолжаются уже несколько недель. Несмотря на это 14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Зурабишвили ранее обещала наложить вето на инициативу. Против закона также выступают США и страны ЕС. В Белом доме уже пообещали пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.