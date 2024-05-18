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Президент Грузии наложила вето на законопроект об иноагентах

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иностранных агентах. Об этом она рассказала на брифинге, сообщает телеканал Rustavi 2.

По словам президента Грузии, документ противоречит констутуции страны и всем европейским стандартам.

«Этот закон надо отменить», – подчеркнула Зурабишвили.

15 мая Financial Times сообщила, что Евросоюз (ЕС) заморозит заявку Грузии на членство в ЕС, если Тбилиси примет закон об иноагентах.

В этот же день министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси с рабочим визитом для обсуждения закона об иноагентах. Они встретились с Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Позже в тот же день главы МИД приняли участие в митинге против закона об иноагентах, обратившись к протестующим со сцены.

Протесты в Грузии продолжаются уже несколько недель. Несмотря на это 14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Зурабишвили ранее обещала наложить вето на инициативу. Против закона также выступают США и страны ЕС. В Белом доме уже пообещали пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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