Президент Грузии наложила вето на законопроект об иноагентах

В этот же день министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси с рабочим визитом для обсуждения закона об иноагентах. Они встретились с Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Позже в тот же день главы МИД приняли участие в митинге против закона об иноагентах, обратившись к протестующим со сцены.