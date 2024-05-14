США пересмотрят отношения с Грузией, если закон об иноагентах вступит в силу
США в корне пересмотрят отношения с Грузией в случае, если закон об иноагентах вступит в силу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон проследит за тем, как поступит парламент Грузии. США ждут, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на закон об иноагентах, добавила она. При этом Белому дому не до конца ясно, пойдет ли парламент на преодоление вето.
14 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США могут ввести персональные санкции в отношении властей Грузии. Это будет ответом Вашингтона на принятие законопроекта об иноагентах без согласования с нормами Евросоюза. По его словам, санкции предполагают финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии и насилие в отношении мирных протестующих.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии утверждает, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.