США пересмотрят отношения с Грузией, если закон об иноагентах вступит в силу

14 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США могут ввести персональные санкции в отношении властей Грузии. Это будет ответом Вашингтона на принятие законопроекта об иноагентах без согласования с нормами Евросоюза. По его словам, санкции предполагают финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии и насилие в отношении мирных протестующих.