Помощник госсекретаря: США могут ввести санкции против Грузии
США могут ввести персональные санкции в отношении властей Грузии, если в стране будет подорвана демократия. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
O’Брайен посетил Тбилиси 14 мая. По его словам, ответ США последует в случае, если законопроект об иноагентах будет продвинут без согласования с нормами ЕС, случится подрыв демократии и насилие в отношении мирных протестующих.
«Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей», – пояснил О'Брайен.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии утверждает, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. Принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором.
Против принятия инициативы выступают США и Евросоюз. В Кремле заявили, что Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Грузии, поскольку это внутреннее дело страны.