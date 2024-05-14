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Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах

Документ принят на фоне массовых протестов
Дарья Снегова
Михаил Егиков / ТАСС

Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Решение было принято на фоне массовых протестов в Тбилиси, пишет Reuters.

Теперь документ отправится к президенту Саломе Зурабишвили, которая заявила, что наложит на него вето, но ее решение может быть отменено другим голосованием в парламенте.

Правительство Грузии утверждает, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны.

ТАСС передает, что в парламенте Грузии введен красный уровень безопасности из-за беспорядков на митинге против закона об иноагентах. Спецназ начал оттеснять протестующих с проспекта Руставели у парламента в Тбилиси.

Принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое заявление «постмодерном биполярным». Она напомнила, что аналогичные по содержанию законы об иноагентах действуют в более 60 странах мира. ЕС же планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам – «Пакет по защите демократии». Черновик проекта регламента, по словам Захаровой, выглядит даже жестче, чем его американский прародитель – Закон о регистрации иностранных агентов (FARA).

«Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала – постмодерн биполярный», – отметила Захарова.

14 мая при обсуждении закона об иноагентах в парламенте Грузии произошла очередная драка. Стычка началась после того, как председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили обвинил коллегу от партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Дмитрия Самхарадзе в том, что якобы по его заданию неизвестные лица избивают противников законопроекта в Тбилиси. Позже к перепалке подключились остальные парламентарии, следует из трансляции заседания. Заседание было прервано и после вмешательства приставов возобновилось.

Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором.

Против принятия инициативы выступают США и Евросоюз. В Кремле заявили, что Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Грузии, поскольку это внутреннее дело страны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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