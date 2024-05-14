Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах

Принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое заявление «постмодерном биполярным». Она напомнила, что аналогичные по содержанию законы об иноагентах действуют в более 60 странах мира. ЕС же планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам – «Пакет по защите демократии». Черновик проекта регламента, по словам Захаровой, выглядит даже жестче, чем его американский прародитель – Закон о регистрации иностранных агентов (FARA).