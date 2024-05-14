Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентахДокумент принят на фоне массовых протестов
Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Решение было принято на фоне массовых протестов в Тбилиси, пишет Reuters.
Теперь документ отправится к президенту Саломе Зурабишвили, которая заявила, что наложит на него вето, но ее решение может быть отменено другим голосованием в парламенте.
Правительство Грузии утверждает, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны.
ТАСС передает, что в парламенте Грузии введен красный уровень безопасности из-за беспорядков на митинге против закона об иноагентах. Спецназ начал оттеснять протестующих с проспекта Руставели у парламента в Тбилиси.
Принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое заявление «постмодерном биполярным». Она напомнила, что аналогичные по содержанию законы об иноагентах действуют в более 60 странах мира. ЕС же планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам – «Пакет по защите демократии». Черновик проекта регламента, по словам Захаровой, выглядит даже жестче, чем его американский прародитель – Закон о регистрации иностранных агентов (FARA).
«Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала – постмодерн биполярный», – отметила Захарова.
14 мая при обсуждении закона об иноагентах в парламенте Грузии произошла очередная драка. Стычка началась после того, как председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили обвинил коллегу от партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Дмитрия Самхарадзе в том, что якобы по его заданию неизвестные лица избивают противников законопроекта в Тбилиси. Позже к перепалке подключились остальные парламентарии, следует из трансляции заседания. Заседание было прервано и после вмешательства приставов возобновилось.
Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором.
Против принятия инициативы выступают США и Евросоюз. В Кремле заявили, что Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Грузии, поскольку это внутреннее дело страны.