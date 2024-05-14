В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах
Потасовка в парламенте Грузии между депутатами правящей и оппозиционной партий началась во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах. Трансляция заседания шла в прямом эфире на сайте законодательного органа.
Как сообщает ТАСС, стычка произошла после того, как председатель «Единого национального движение» Леван Хабеишвили обвинил коллегу от партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Дмитрия Самхарадзе в том, что якобы по его заданию неизвестные лица избивают противников законопроекта в Тбилиси. Позже к перепалке подключились остальные парламентарии, следует из трансляции заседания. Заседание было прервано и после вмешательства приставов возобновилось.
В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором. 13 мая юридический комитет парламента Грузии за одну минуту одобрил для третьего чтения законопроект об иноагентах, после чего его должны утвердить на пленарном заседании, передает портал Publika. Ожидается, что это может произойти 14 мая.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что инициатива будет принята, несмотря на продолжающиеся протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект. Против принятия инициативы также выступают США и Евросоюз. В Кремле сегодня заявили, что Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Грузии, поскольку это внутреннее дело страны.