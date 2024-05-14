В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах

В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором. 13 мая юридический комитет парламента Грузии за одну минуту одобрил для третьего чтения законопроект об иноагентах, после чего его должны утвердить на пленарном заседании, передает портал Publika. Ожидается, что это может произойти 14 мая.