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В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах

Ведомости

Потасовка в парламенте Грузии между депутатами правящей и оппозиционной партий началась во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах. Трансляция заседания шла в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Как сообщает ТАСС, стычка произошла после того, как председатель «Единого национального движение» Леван Хабеишвили обвинил коллегу от партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Дмитрия Самхарадзе в том, что якобы по его заданию неизвестные лица избивают противников законопроекта в Тбилиси. Позже к перепалке подключились остальные парламентарии, следует из трансляции заседания. Заседание было прервано и после вмешательства приставов возобновилось.

В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором. 13 мая юридический комитет парламента Грузии за одну минуту одобрил для третьего чтения законопроект об иноагентах, после чего его должны утвердить на пленарном заседании, передает портал Publika. Ожидается, что это может произойти 14 мая.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что инициатива будет принята, несмотря на продолжающиеся протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект. Против принятия инициативы также выступают США и Евросоюз. В Кремле сегодня заявили, что Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Грузии, поскольку это внутреннее дело страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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