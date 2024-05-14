Песков назвал события в Грузии внутренним делом страны
Россия не хочет вмешиваться в происходящее в Грузии, это внутреннее дело страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в РФ с одной стороны констатируют «твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела», как это делают большинство стран. С другой – видят «ничем незавуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне».
«Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя. Ну что это, если не прямое вмешательство во внутренние дела Грузии? Но повторяю, это внутреннее дело этой страны, и мы туда никоим образом не вмешиваемся и не намерены вмешиваться впредь». – подчеркнул Песков.
В Тбилиси уже несколько недель проходят антиправительственные протесты против принятия закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором, 13 мая – в третьем.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что инициатива будет принята, несмотря на продолжающиеся протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект.
Против принятия инициативы также выступают США и ЕС. В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).