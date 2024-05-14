Песков назвал события в Грузии внутренним делом страны

«Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя. Ну что это, если не прямое вмешательство во внутренние дела Грузии? Но повторяю, это внутреннее дело этой страны, и мы туда никоим образом не вмешиваемся и не намерены вмешиваться впредь». – подчеркнул Песков.