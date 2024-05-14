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Песков назвал события в Грузии внутренним делом страны

Ведомости

Россия не хочет вмешиваться в происходящее в Грузии, это внутреннее дело страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в РФ с одной стороны констатируют «твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела», как это делают большинство стран. С другой – видят «ничем незавуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне».

«Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя. Ну что это, если не прямое вмешательство во внутренние дела Грузии? Но повторяю, это внутреннее дело этой страны, и мы туда никоим образом не вмешиваемся и не намерены вмешиваться впредь». – подчеркнул Песков.

В Тбилиси уже несколько недель проходят антиправительственные протесты против принятия закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором, 13 мая – в третьем.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что инициатива будет принята, несмотря на продолжающиеся протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект.

Против принятия инициативы также выступают США и ЕС. В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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