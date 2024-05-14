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Запад усиливает давление на Грузию из-за законопроекта об иноагентах

Европерспективы Тбилиси под угрозой, но власти чувствуют себя уверенно
Владимир Кулагин
Законопроект об иноагентах вызывает недовольство как у оппозиции, так и на Западе/ Irakli Gedenidze / Reuters

Юридический комитет парламента Грузии 13 мая за одну минуту одобрил для третьего чтения законопроект об иноагентах, после чего его должны утвердить на пленарном заседании, передает портал Publika. Вероятно, это произойдет уже 14 мая. После этого документ в течение двух недель должна будет подписать президент страны Саломе Зурабишвили, которая заранее заявила, что этого не сделает. Но парламент, в котором правящая партия «Грузинская мечта» и ее союзники контролируют 83 мандата из 150, может преодолеть вето главы государства с помощью повторного голосования.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ заявил, что его партия после принятия законопроекта в парламенте готова обсуждать детали документа с представителями Евросоюза (ЕС) и ОБСЕ, но пока «не поступило ни одного конкретного, обоснованного замечания».

С вечера 12 мая до утра в центре Тбилиси продолжалась акция протеста оппозиции, бастуют и студенты 30 вузов страны. Антиправительственные протесты в Тбилиси продолжаются с перерывами с 17 апреля – момента принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. Протестующие считают, что документ подрывает усилия по вхождению Грузии в ЕС. Страна стала кандидатом в альянс в декабре 2023 г. Как утверждает портал UPI, десятки тысяч протестующих выкрикивали «рабы» и «русские» в адрес правящей партии.

Согласно документу, НПО и СМИ, у которых на финансирование из-за рубежа приходится более 20% годового дохода, обязаны будут зарегистрироваться в специальном реестре и заполнять годовую финансовую декларацию. В противном случае им будет грозить штраф в размере около $9400.

Давление на власти Грузии заметно возросло в последние дни и со стороны западных государств. В день начала рассмотрения законопроекта в третьем чтении находящийся с визитом в Тбилиси председатель комитета по иностранным делам немецкого бундестага Майкл Рот заявил, что в случае его принятия переговоры о присоединении Грузии к ЕС не начнутся, пишет портал Bm.ge. Ожидается, что Грузию планирует посетить глава управления по координации санкций госдепа США Джим О’Брайен, передавал портал «Интерпрессньюс» со ссылкой на американское посольство. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан написал в соцсети X, что США «глубоко встревожены отступлением демократии в Грузии».

По-настоящему неприятной для властей Грузии может быть потеря статуса кандидата в ЕС, но пока никто из его статусных представителей не говорит об этом, отмечает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев. Риторика о том, что европерспектива Грузии может оказаться под вопросом, не столь пугает правящую партию, так как даже начало переговоров об этом не дает гарантий в конечном успехе евроинтеграции. Таким образом, «Грузинская мечта», добившись получения статуса кандидата в члены ЕС, оказалась в выигрышной ситуации: с одной стороны, власти подтверждают свою приверженность европейскому курсу, а с другой – мало рискуют при проведении выгодных им законопроектов, говорит Силаев. Для принятия решения об отзыве статуса Тбилиси как кандидата в ЕС там нужно будет снова добиваться консенсуса, а сам факт такой перемены спустя всего полгода несет в себе большие репутационные риски для Брюсселя. Сами по себе протесты же реальной угрозы для властей Грузии не представляют из-за имеющегося в их распоряжении силового ресурса, заключает Силаев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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