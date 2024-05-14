Запад усиливает давление на Грузию из-за законопроекта об иноагентах

По-настоящему неприятной для властей Грузии может быть потеря статуса кандидата в ЕС, но пока никто из его статусных представителей не говорит об этом, отмечает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев. Риторика о том, что европерспектива Грузии может оказаться под вопросом, не столь пугает правящую партию, так как даже начало переговоров об этом не дает гарантий в конечном успехе евроинтеграции. Таким образом, «Грузинская мечта», добившись получения статуса кандидата в члены ЕС, оказалась в выигрышной ситуации: с одной стороны, власти подтверждают свою приверженность европейскому курсу, а с другой – мало рискуют при проведении выгодных им законопроектов, говорит Силаев. Для принятия решения об отзыве статуса Тбилиси как кандидата в ЕС там нужно будет снова добиваться консенсуса, а сам факт такой перемены спустя всего полгода несет в себе большие репутационные риски для Брюсселя. Сами по себе протесты же реальной угрозы для властей Грузии не представляют из-за имеющегося в их распоряжении силового ресурса, заключает Силаев.