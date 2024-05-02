Как законопроект об иноагентах снова расколол Грузию

29 апреля на митинге перед своими сторонниками основатель партии «Грузинская мечта» экс-премьер-министр страны Бидзина Иванишвили заявил, что законопроект позволит Грузии укрепить ее суверенитет. В то же время, по его словам, иностранное финансирование грузинских НКО нацелено на «укрепление агентуры зарубежных государств в стране и приход к власти через «своих представителей». При этом он пообещал, что Грузия станет членом ЕС к 2030 г. (страна стала кандидатом в альянс в декабре 2023 г.).