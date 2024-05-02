Как законопроект об иноагентах снова расколол Грузию

Как законопроект об иноагентах снова расколол ГрузиюПротестующие в грузинской столице устроили противостояние перед зданием парламента в Тбилиси
Несмотря на проходящие в Тбилиси акции протеста, парламент Грузии 1 мая принял резонансный законопроект об иностранных агентах во втором чтении, его поддержали 83 проправительственных депутата. Критики из стана оппозиции сравнивают документ с аналогичным российским законом об иноагентах. Голосование в окончательном, третьем чтении планируется провести через две недели, заверил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
В настоящее время правящая партия «Грузинская мечта» и ее союзники контролируют 83 мандата в парламенте из 150, а оппозиция – 55. Упомянутый законопроект правящая «Грузинская мечта» пыталась протолкнуть в парламенте еще в 2023 г., но тогда его принятие было отложено как раз из-за протестов.
На оппозиционном митинге в ночь с 30 апреля на 1 мая в Тбилиси были арестованы 63 человека. Акция с участием нескольких тысяч человек проходила прямо напротив здания парламента. Для разгона демонстрации правоохранители накануне применяли против протестующих дубинки, слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. По словам замминистра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, недовольные нападали на сотрудников правоохранительных органов, бросали в них камни и бутылки, шесть полицейских получили «серьезные травмы».
В результате столкновения с полицией заметное ранение получил председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили (основатель партии – находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили). Хабеишвили на своей странице в Х разместил фотографию с окровавленным лицом и синяком под глазом. На заседании в парламенте он рассказывал, что избивавшие его полицейские были недовольны его «длинным языком» и якобы называли его «чмом».
Антиправительственные протесты в грузинской столице продолжаются с перерывами с 17 апреля – даты принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. Протестующие опасаются, что законопроект даст властям в руки намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз (ЕС).
Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, обязаны будут регистрироваться в специальном реестре и заполнять годовую финансовую декларацию. В противном случае им будет грозить штраф в размере около $9400. Кроме того, законопроект позволяет специально уполномоченному чиновнику министерства юстиции периодически проводить мониторинг и получать у «иностранных агентов» необходимую информацию, в том числе персональные данные.
29 апреля на митинге перед своими сторонниками основатель партии «Грузинская мечта» экс-премьер-министр страны Бидзина Иванишвили заявил, что законопроект позволит Грузии укрепить ее суверенитет. В то же время, по его словам, иностранное финансирование грузинских НКО нацелено на «укрепление агентуры зарубежных государств в стране и приход к власти через «своих представителей». При этом он пообещал, что Грузия станет членом ЕС к 2030 г. (страна стала кандидатом в альянс в декабре 2023 г.).
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия носят скорее церемониальный характер, неоднократно критиковала правительственный законопроект и обещала наложить вето, если документ будет принят парламентом. При этом, согласно грузинскому законодательству, парламент после повторного голосования может преодолеть вето президента, а документ тогда поступит на подпись спикеру парламента.
В то же время в США и ЕС призывают не принимать закон, который, по их мнению, способен подорвать свободу слова. Более того, в резолюции, принятой 25 апреля Европарламентом, депутаты призвали Брюссель приостановить переговоры о членстве Грузии в ЕС, а также ввести санкции против грузинских политиков и некоторых депутатов, если документ все-таки будет принят.
На этом фоне российские власти, напротив, поддержали инициативу грузинских властей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что принятие закона «может сорвать» усилия западных государств, направленные на свержение действующей власти в Грузии. А зампред Совета безопасности, экс-президент России Дмитрий Медведев написал, что «за всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука».
Рассматриваемый законопроект позволит грузинским властям обеспечить прозрачность в понимании источников финансирования местных некоммерческих организаций, говорит политолог, специалист по Кавказу и Центральной Азии Андрей Арешев. Он напомнил, что аналогичные законы не без сопротивления США и ЕС принимались и в других постсоветских странах.
По мнению Арешева, законопроект об иноагентах стал лишь поводом для оппозиции, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию в стране, и открыл ей еще одну возможность заработать дополнительные политические очки в преддверии парламентских выборов осенью 2024 г. Этим также пытаются воспользоваться власти западных государств, которые недовольны политикой нынешних властей, текущим уровнем взаимодействия Тбилиси с Москвой, считает эксперт.
Вероятность окончательного принятия законопроекта в парламенте весьма высока, считает Арешев. «Не исключаю, что вступление закона в силу может стать сигналом для дальнейшей радикализации оппозиции с попыткой силового захвата парламента. Тем не менее у грузинских властей достаточный запас прочности, чтобы стабилизировать ситуацию», – заключает эксперт.