Уступка с законом об иноагентах не упростит получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС

С другой стороны, ситуация с принятием в первом чтении, а затем отзывом законопроекта может быть скорее «политическим зондажем», проверкой ресурса оппозиции и остроты реакции общества, так как сомнительно, что после всего лишь двух дней не самых многочисленных по грузинским меркам протестов власти пошли на уступки. Так, летом 2019 г. акции, приобретшие антироссийский и антиправительственный характер после скандала с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым и закончившиеся отставкой спикера парламента Ираклия Кобахидзе, были масштабнее и дольше, отмечает Муханов. Вряд ли можно также говорить и о том, что правительство и правящий блок испугались в первую очередь внешнего давления и угрозы санкций – в конце концов, еще вчера было объявлено об отправке документа на рассмотрение Венецианской комиссии. Для оппозиции это тоже «проба сил» – тренировка по консолидации протестного потенциала, мобилизации сторонников, считает эксперт.