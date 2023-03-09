Уступка с законом об иноагентах не упростит получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС

Уступка с законом об иноагентах не упростит получение Грузией статуса кандидата в члены ЕССитуация вокруг документа – проба сил правящей «Грузинской мечты» и оппозиции перед выборами 2024 года
Парламентское большинство во главе с правящей партией «Грузинская мечта» утром 9 марта «безоговорочно» отозвало законопроект об иноагентах из парламента Грузии, спровоцировавший массовые протесты в стране. Об этом говорится в совместном заявлении «Грузинской мечты», парламентского большинства и общественного движения «Сила народа». При этом в принципе отказываться от инициативы ввести регулирование иноагентов правящая партия не намерена. Оппозиция также пока не собирается сворачивать протесты.
Около 10.30 мск член тбилисского сакребуло (заксобрания) от партии Girchi-Meti Tavisupleba («Гирчи – Больше свободы») Цотнэ Коберидзе заявил, что сегодня у парламента Грузии пройдет очередная массовая акция. Граждане соберутся в 19:00. Оппозиция требует освобождения граждан, задержанных во время митингов (всего таких, по данным МВД страны на утро 9 марта, 133 человека), а также четких объяснений от власти, как она намерена отзывать законопроекты. Оппозиционный юрист Давит Джандиерери заявил, что термина «отзыв» документа нет и «Грузинская мечта» таким образом пытается «выиграть время» для агитации за свою идею.
Представительство Евросоюза в Грузии в своем Twitter днем 9 марта уже приветствовало отзыв законопроекта. «Мы призываем всех политических лидеров в Грузии возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным образом и в соответствии с 12 приоритетами Грузии для получения статуса кандидата», – отмечается в сообщении. 3 марта 2022 г. Грузия подала заявку на членство в ЕС, но в июне того же года статус кандидата Брюссель Тбилиси не дал, обосновав это решение необходимостью «достичь соответствия по ряду условий». В ноябре 2022 г. посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что Брюссель примет решение по статусу кандидата для страны до конца 2023 г., а в декабре 2022 г. грузинские власти заявили, что выполнили «12 пунктов» условий для предоставления этого статуса.
Вне зависимости от процедуры отзыва законопроекта об иноагентах и дальнейшего масштаба уступок «Грузинской мечты», пока к власти не вернется открыто прозападное «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, ныне находящегося в заключении, и пока Тбилиси имеет тесные экономические связи с Россией и является «мостом» между ней и Турцией, говорить о четких перспективах статуса кандидата страны на членство в ЕС вряд ли приходится, считает руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев.
Законопроекты, регулирующие деятельность иностранных агентов, в двух вариантах были внесены представителями парламентского большинства во главе с блоком «Грузинская мечта». Первый из них, который и был принят на экстренном заседании парламента 7 марта (изначально рассмотрение планировалось 9 марта), напоминающий действующий в России закон, предполагал, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Второй законопроект условно называется «американским» из-за близости к Закону о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA, принят в США в 1938 г.). По нему статус иноагента предусмотрен не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц, а наказания за нарушения – жестче, вплоть до уголовной ответственности.
Принятие законопроекта в первом чтении спровоцировало массовые акции протеста в Тбилиси и столкновения с полицией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала документ и пообещала 7 марта наложить на него вето. Осудили законопроект, а также разгон полицией протестующих, официальные лица США и ЕС, отметив, что документ противоречит «евроатлантическим» устремлениям Грузии. Кроме того, в американском госдепартаменте пригрозили ввести санкции в отношении ответственных за действия силовиков в центре Тбилиси. На фоне протестов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил накануне, 8 марта, что парламент отправил законопроект для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы.
Для правящего большинства и непосредственно «Грузинской мечты» уже само заявление об отзыве документа на самом деле – большой репутационный удар, так как подобные принципиальные уступки не воспринимаются позитивно в грузинской политической культуре, лояльный избиратель сейчас будет несколько деморализован, оппоненты же – воодушевлены, полагает исполнительный директор Центра системных политических исследований, политолог Арчил Сихарулидзе. Здесь ясно виден «компромиссный» стиль «Грузинской мечты», которая склонна к торгу – возможно, она уже пришла к какому-то закулисному компромиссу, но насколько это пойдет ей на пользу в ближайшей перспективе, сказать сложно.
Сам по себе вопрос регулирования прозрачности финансирования НКО никуда не уйдет, уверен Сихарулидзе: в стране идет принципиальная борьба за право говорить от имени грузинского народа, причем это право у правительства и парламента оспаривают НКО, многие из которых финансируются из Европы и США. «Грузинская мечта» и правительство хотели этим документом показать избирателям, что НКО не являются легитимными его представителем и не имеют права выбирать курс страны, влиять на него, считает политолог. В то же время, отмечает Сихарулидзе, иллюстративно то, что оппоненты правящего блока не требуют досрочных выборов, так как, очевидно, пока не уверены на них в победе.
Для текущей политической повестки Грузии очень важны выборы 2024 г., так как, очевидно, «Грузинская мечта» потеряла часть популярности, а в отзыве законопроекта можно усмотреть, что ее руководители, в частности премьер Ираклий Гарибашвили, испытывают определенное волнение перед следующим годом, говорит завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
С другой стороны, ситуация с принятием в первом чтении, а затем отзывом законопроекта может быть скорее «политическим зондажем», проверкой ресурса оппозиции и остроты реакции общества, так как сомнительно, что после всего лишь двух дней не самых многочисленных по грузинским меркам протестов власти пошли на уступки. Так, летом 2019 г. акции, приобретшие антироссийский и антиправительственный характер после скандала с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым и закончившиеся отставкой спикера парламента Ираклия Кобахидзе, были масштабнее и дольше, отмечает Муханов. Вряд ли можно также говорить и о том, что правительство и правящий блок испугались в первую очередь внешнего давления и угрозы санкций – в конце концов, еще вчера было объявлено об отправке документа на рассмотрение Венецианской комиссии. Для оппозиции это тоже «проба сил» – тренировка по консолидации протестного потенциала, мобилизации сторонников, считает эксперт.