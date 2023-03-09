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Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

Ведомости

Парламентское большинство во главе с блоком «Грузинская мечта» отозвало законопроект об иноагентах из парламента Грузии, который стал поводом для массовых протестов в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте «Грузинской мечты».

«Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок», – говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что внесенный законопроект об иноагентах при помощи «машины лжи» был представлен в негативном свете, получил ярлык «российского закона» и ввел в заблуждение часть населения.

При этом депутаты парламентского большинства не намерены отказываться от своей инициативы: после спада протестной активности они планируют донести до общественности, почему был внесен этот законопроект и для чего «важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния» в Грузии. Для этого будут организованы встречи с населением, подчеркивается в заявлении.

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«Грузия сохранит мир и стабильность и продолжит достойно двигаться в сторону Европы, что является принципиальным выбором грузинского общества», – заключили авторы заявления.

Законопроекты, регулирующие деятельность иностранных агентов, в двух вариантах были внесены представителями парламентского большинства во главе с блоком «Грузинская мечта». Первый из них, который и был принят на экстренном заседании парламента 7 марта, напоминающий действующий в РФ закон, предполагал, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа.

На фоне голосования в Тбилиси прошли акции протеста, в ходе которых начались столкновения полиции и протестующих. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая 7 марта в Нью-Йорке, раскритиковала законопроект и заявила, что его не следует принимать. Она также пообещала наложить на него «вето». После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих, Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Грузией закона об иностранных агентах станет существенным препятствием на пути Тбилиси к евроинтеграции. Об этом также председатель Евросовета Шарль Мишель. В США пригрозили авторам законопроекта санкциями. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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