Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии
Парламентское большинство во главе с блоком «Грузинская мечта» отозвало законопроект об иноагентах из парламента Грузии, который стал поводом для массовых протестов в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте «Грузинской мечты».
«Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок», – говорится в заявлении.
В партии подчеркнули, что внесенный законопроект об иноагентах при помощи «машины лжи» был представлен в негативном свете, получил ярлык «российского закона» и ввел в заблуждение часть населения.
При этом депутаты парламентского большинства не намерены отказываться от своей инициативы: после спада протестной активности они планируют донести до общественности, почему был внесен этот законопроект и для чего «важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния» в Грузии. Для этого будут организованы встречи с населением, подчеркивается в заявлении.
«Грузия сохранит мир и стабильность и продолжит достойно двигаться в сторону Европы, что является принципиальным выбором грузинского общества», – заключили авторы заявления.
Законопроекты, регулирующие деятельность иностранных агентов, в двух вариантах были внесены представителями парламентского большинства во главе с блоком «Грузинская мечта». Первый из них, который и был принят на экстренном заседании парламента 7 марта, напоминающий действующий в РФ закон, предполагал, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа.
На фоне голосования в Тбилиси прошли акции протеста, в ходе которых начались столкновения полиции и протестующих. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая 7 марта в Нью-Йорке, раскритиковала законопроект и заявила, что его не следует принимать. Она также пообещала наложить на него «вето». После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих, Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Грузией закона об иностранных агентах станет существенным препятствием на пути Тбилиси к евроинтеграции. Об этом также председатель Евросовета Шарль Мишель. В США пригрозили авторам законопроекта санкциями. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта.