Протесты в Тбилиси вряд ли подорвут позиции властей Грузии

Протесты в Тбилиси вряд ли подорвут позиции властей ГрузииВыступления поддержаны ЕС и США, но их агрессивный характер не одобряется обществом
В Грузии 8 марта продолжились демонстрации против законопроектов об иностранных агентах, которые накануне привели к беспорядкам у парламента. Западные партнеры Грузии осудили данную законодательную инициативу, отметив, что она не совместима со стремлением страны в ЕС.
О том, что принятие Грузией закона об иностранных агентах станет существенным препятствием на пути Тбилиси к евроинтеграции, вечером 7 марта заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений», – подчеркнул Боррель. Кроме того, руководитель европейской дипломатии от имени Брюсселя призвал грузинские власти «поддержать свою приверженность продвижению демократии, верховенства закона и прав человека» и обеспечить грузинам право на «мирный протест».
8 марта о том, что принятие закона остановит евроинтеграцию Грузии, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Гранты от структур ЕС и США получают множество грузинских НКО, которые проводят их повестку. Схожая реакция на закон об иноагентах последовала из-за океана.
Как заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, Вашингтон допускает введение санкций против Грузии в случае, если закон все же будет принят. «У нас есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека», – пояснил Прайс. Он добавил, что грузинские правоохранители не имели права применять слезоточивый газ против демонстрантов: «Это универсальное право людей во всем мире – объединяться, делать так, чтоб их голоса были услышаны. Говорить свободно». Протесты против закона об иноагентах прошли в грузинской столице 7 марта, в ходе них произошли столкновения демонстрантов с полицией. МВД страны сообщило о нескольких раненых сотрудниках правопорядка после того, как собравшиеся у парламента протестующие начали кидать в полицейских коктейли Молотова, 66 демонстрантов были задержаны.
Законопроекты, регулирующие деятельность иностранных агентов, в двух вариантах были внесены представителями парламентского большинства во главе с блоком «Грузинская мечта». Первый из них, который и был принят на экстренном заседании парламента 7 марта, напоминает действующий в РФ закон и предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа.
Подобные организации будут обязаны пройти регистрацию, а в случае отказа могут быть оштрафованы или попасть под расследование минюста. Второй вариант близок к схожему закону в США, в нем предлагается введение статуса иноагента для физлиц и юрлиц, а также уголовной ответственности за нарушения. Оппозицией внесен и третий, антироссийский вариант закона, который признает иноагентами только лиц, получающих финансирование из России. Принятие первого варианта закона 7 марта раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на него вето.
В свою очередь оппозиция 8 марта анонсировала продолжение акций протеста, обвинив полицию и спецназ МВД в применении «непропорциональной силы». Как пояснил «Ведомостям» профессор Грузинского института общественных дел (GIPA) Торнике Шарашенидзе, принятый в первом чтении законопроект об иноагентах беспокоит значительную часть грузинского общества из-за сходства с российским нормативно-правовым актом – как по содержанию, так и из-за наличия хотя бы опосредованной связи с Россией. Кроме того, часть грузин беспокоятся, что принятие подобного документа может затормозить евроинтеграцию Грузии.
По словам политолога Арчила Сихарулидзе, у происходящих событий внутриполитические причины, связанные с очередным витком борьбы оппозиции и власти. Россия не имеет к происходящему отношения, подчеркивает он. Обвинения со стороны протестующих в том, что правительство якобы действует в интересах России и отдаляет Грузию от Европы, отражают определенные настроения в обществе, которые и спровоцировали текущий кризис. По словам Сихарулидзе, грузинское общественное мнение с легкостью записывает всех, кто как-то смеет критиковать Запад, в сторонники Москвы, при этом слабо аргументируя подобные заявления.
Что же касается непосредственно митингов, то власти могли без особых проблем разогнать протестующих, но не стали этого делать. Учитывая тот факт, что небольшое количество протестующих прибегло к неодобряемым в Грузии жестким мерам вроде метания коктейлей Молотова, правительству сейчас нужно продемонстрировать свое «моральное превосходство» над демонстрантами и показать населению, что акты насилия совершают именно митингующие, а не власти. В целом же консенсус в грузинском обществе таков, что смена власти недемократическим путем осуждается, как и радикальные акции протеста вроде захвата зданий штурмом, погромов и использования бутылок с зажигательной смесью, отмечает эксперт.
Принятие законопроекта об иноагентах лишь повод для оппозиции начать раскачивать ситуацию и попытаться взять реванш, считает завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. По его словам, закон вызвал резонанс в грузинском обществе, что побудило оппозицию начать активные действия. В попытках мобилизовать грузинское население на протест оппозиционные лидеры используют в том числе и антироссийские лозунги – тем более что правительство Грузии уже давно критикуют за прагматичную и нейтральную позицию в отношении украинского кризиса. Учитывая тот факт, что в 2024 г. в Грузии пройдут выборы, а также существующие антироссийские настроения в стране, неудивительно, что оппозиция решила воспользоваться таким поводом, чтобы консолидироваться и упрочить свои позиции, резюмирует эксперт.