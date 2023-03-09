Протесты в Тбилиси вряд ли подорвут позиции властей Грузии

Как заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, Вашингтон допускает введение санкций против Грузии в случае, если закон все же будет принят. «У нас есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека», – пояснил Прайс. Он добавил, что грузинские правоохранители не имели права применять слезоточивый газ против демонстрантов: «Это универсальное право людей во всем мире – объединяться, делать так, чтоб их голоса были услышаны. Говорить свободно». Протесты против закона об иноагентах прошли в грузинской столице 7 марта, в ходе них произошли столкновения демонстрантов с полицией. МВД страны сообщило о нескольких раненых сотрудниках правопорядка после того, как собравшиеся у парламента протестующие начали кидать в полицейских коктейли Молотова, 66 демонстрантов были задержаны.