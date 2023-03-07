Законопроект об иноагентах привел к беспорядкам в Тбилиси

Законопроект об иноагентах привел к беспорядкам в ТбилисиПрезидент Грузии поддержала протестующих против этой инициативы
В Тбилиси проспекте Руставели у здания парламента прошли митинги против принятия одного из вариантов законопроекта об иноагентах. Обсуждение внесенного близкого к правящей партии группой депутатов документа «О прозрачности иностранного влияния» проходило на фоне манифестаций и столкновений с полицией. «За» законопроект проголосовали 76 грузинских парламентариев, «против» – 13 (всего в парламенте 139 депутатов). По проекту людей и организации смогут регистрировать как «агентов иностранного влияния», если их доходы более чем на 20% получены из-за рубежа. Трансляция заседания шла на сайте парламента республики.
Ситуация у здания парламента обострилась после того, как около 20:30 мск стали известны результаты голосования, а полиция подвезла водомет. В пресс-службе МВД страны заявили, что акция протеста «вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания» и приобрела «насильственный характер». К разгону митинга также подключился спецназ МВД страны. К парламенту Грузии приехали машины скорой помощи. Силовики начали применять против митингующих слезоточивый газ, подтверждают свидетели. В полицейских протестующие кидали «коктейли Молотова», петарды и камни, передает грузинский Первый канал, Rustavi2, Mtavari TV и др.
По состоянию на 23:00 мск столкновения митингующих с полицией у парламента продолжались, манифестанты прорвали и сломали некоторые полицейские ограждения. В сообщении на сайте МВД Грузии говорится о нескольких пострадавших полицейских, их число не уточняется. Число пострадавших также манифестантов неизвестно. Около 23:00 протестующие попытались прорваться в здание парламента. «Sputnik Грузия» сообщает о применении полицией нелетальных боеприпасов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая ранее утром 7 марта в Нью-Йорке раскритиковала законопроект и заявила, что его не следует принимать. После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих.
«Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Страну, которая относится у свободной Европе и никто не сможет ее отнять», – сказала президент Грузии (цитата по Rustavi2). По ее словам, законопроект якобы принимается «под диктовку Москвы», а сама она намерена наложить на него «вето».
В американском посольстве в Тбилиси заявили, что принятие в первом чтении законопроекта об иноагентах в Грузии является «черным днем грузинской демократии». Принятие такого закона «нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и подорвет важную работу многих грузинских организаций, помогающих согражданам». Кроме того, в американском диппредставительстве подчеркнули, что происходящее «вызывает реальные вопросы о приверженности правящей партии [Грузии] евроатлантической интеграции». Представитель госдепартамента США Нэд Прайс на брифинге допустил, что ответственные за разгон демонстрантов могут подпасть под американские санкции и осудил действия грузинских властей.
В феврале 2023 г. члены движения «Сила народа» (группа депутатов, которые в 2022 г. вышли из правящей «Грузинской мечты», но входят в парламентское большинство) внесли в парламент два законопроекта об иноагентах – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».
Первый вариант (именно он одобрен 7 марта, в Грузии его сравнивают с российским законодательством об иноагентах) предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Они должны пройти обязательную регистрацию, а в случае отказа могут быть оштрафованы, кроме того, в отношении них может быть начато расследование минюстом страны.
Второй, более жесткий вариант, условно называется «американским» из-за близости к Закону о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA, принят в США в 1938 г.). По нему статус иноагента предусмотрен не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц.
Нарушения чреваты не только административным, но и уголовным наказанием: физическим лицам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Его внесли в парламент после того, как оппозиция раскритиковала первый законопроект.
Эти два варианта, как пишут в грузинской прессе, направлены против деятельности западных НКО и связанных с ними лиц в стране.
Третий вариант законопроекта внесен в грузинский парламент уже 1 марта 2023 г., его авторы – члены оппозиционной партии «За Грузию». Как прямо указывается в пояснительных документах, в этом законопроекте, в отличие от двух других вариантах, речь идет именно о противодействии влиянию Москвы
При этом даже если российский гражданин в Грузии получает 20% или более средств из РФ, он может быть признан иноагентом в случае принятия закона, отмечает партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин. Но все законопроекты (хотя один – калька с американского FARA, а другой – с российского 255-ФЗ) оставляют простор для выборочного правоприменения, говорит Гландин.