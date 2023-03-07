Законопроект об иноагентах привел к беспорядкам в Тбилиси

«Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Страну, которая относится у свободной Европе и никто не сможет ее отнять», – сказала президент Грузии (цитата по Rustavi2). По ее словам, законопроект якобы принимается «под диктовку Москвы», а сама она намерена наложить на него «вето».