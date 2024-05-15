ЕС заморозит заявку Грузии на вступление в случае принятия закона об иноагентах

14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии заявляло, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.