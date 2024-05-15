ЕС заморозит заявку Грузии на вступление в случае принятия закона об иноагентах
Евросоюз заморозит заявку Грузии на членство в Евросоюзе (ЕС), если Тбилиси примет закон об иностранных агентах, пишет британская газета Financial Times (FT).
Решение блока о начале переговоров о вступлении Грузии в ЕС, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок, если закон вступит в силу, сообщили изданию три чиновника ЕС.
«Мы очень четко дали понять... что это – провокация», – заявил источник, осведомленный о дискуссиях между официальными лицами Грузии и ЕС.
Закон об иноагентах Грузии негативно отразится на пути страны в Евросоюз, говорится в совместном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам добрососедства и расширения ЕС Оливера Вархели. В заявлении утверждается, что содержание закона не соответствует нормам и ценностям Евросоюза. Он якобы подорвет работу гражданского общества и независимых СМИ, тогда как свобода выражения мнений является фундаментальным правом, лежащим в основе обязательств Грузии в рамках вступления в ЕС.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии заявляло, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США в корне пересмотрят отношения с Грузией в случае, если закон об иноагентах вступит в силу. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен добавил, что США могут ввести персональные санкции в отношении властей Грузии, если в стране будет подорвана демократия.