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ЕС заморозит заявку Грузии на вступление в случае принятия закона об иноагентах

Ведомости

Евросоюз заморозит заявку Грузии на членство в Евросоюзе (ЕС), если Тбилиси примет закон об иностранных агентах, пишет британская газета Financial Times (FT).

Решение блока о начале переговоров о вступлении Грузии в ЕС, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок, если закон вступит в силу, сообщили изданию три чиновника ЕС.

«Мы очень четко дали понять... что это – провокация», – заявил источник, осведомленный о дискуссиях между официальными лицами Грузии и ЕС.

Закон об иноагентах Грузии негативно отразится на пути страны в Евросоюз, говорится в совместном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам добрососедства и расширения ЕС Оливера Вархели. В заявлении утверждается, что содержание закона не соответствует нормам и ценностям Евросоюза. Он якобы подорвет работу гражданского общества и независимых СМИ, тогда как свобода выражения мнений является фундаментальным правом, лежащим в основе обязательств Грузии в рамках вступления в ЕС.

14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии заявляло, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США в корне пересмотрят отношения с Грузией в случае, если закон об иноагентах вступит в силу. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен добавил, что США могут ввести персональные санкции в отношении властей Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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