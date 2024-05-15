Боррель: закон об иноагентах в Грузии негативно повлияет на путь страны в ЕС
Закон об иноагентах Грузии негативно отразится на пути страны в Евросоюз (ЕС), следует из совместного заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам добрососедства и расширения ЕС Оливера Вархели.
«Выбор дальнейшего пути находится в руках Грузии», – говорится в заявлении.
В заявлении утверждается, что содержание закона не соответствует нормам и ценностям Евросоюза. Он якобы подорвет работу гражданского общества и независимых СМИ, тогда как свобода выражения мнений является фундаментальным правом, лежащим в основе обязательств Грузии в рамках вступления в ЕС.
Боррель и Вархели призвали власти Грузии отменить закон, поддержать свою приверженность пути в Евросоюз и продвигать необходимые реформы.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также выразил сожаление в связи с принятым законом, сообщается в пресс-релизе управления верховного комиссара ООН по правам человека. По его словам, власти Грузии предпочли проигнорировать многочисленные предупреждения организаций гражданского общества. Тюрк призвал отложить закон и начать диалог с заинтересованными СМИ и правозащитниками.
15 мая министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Мальты Яном Боргом заверил организацию, что власти страны учтут рекомендации партнеров по закону об иностранных агентах и рассмотрят их во время процедуры по преодолению вето президента.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии утверждает, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.