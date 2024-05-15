В МИД Грузии пообещали учесть замечания партнеров по закону об иноагентах
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Мальты Яном Боргом заверил организацию, что власти страны учтут рекомендации партнеров по закону об иностранных агентах и рассмотрят их во время процедуры по преодолению вето президента, сообщается на сайте дипведомства.
«Было отмечено, что единственной целью закона является обеспечение прозрачности. Грузинская сторона выразила готовность обсудить все правовые замечания международных партнеров в рамках процедуры вето», – говорится в сообщении.
Стороны обсудили важность сопредседательства ОБСЕ в Международных женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье и затронули тему парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября. Дарчиашвили напомнил, что в феврале 2024 г. отправил приглашение наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Министр иностранных дел Грузии заметил, что целью правительства страны является проведение прозрачных и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами.
14 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США в корне пересмотрят отношения с Грузией в случае, если закон об иноагентах вступит в силу.
Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон проследит за тем, как поступит парламент Грузии. США ждут, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на закон об иноагентах, добавила она. При этом Белому дому не до конца ясно, пойдет ли парламент на преодоление вето.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии утверждает, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.