Крымские предприятия получат более 4,6 млрд рублей поддержки в период ЧС

По его словам, министерство курортов и туризма Крыма завершило два этапа приема заявок, рассмотрев более 3200 обращений от предприятий общественного питания, гостиниц и других средств размещения, а также туристических компаний. В этих организациях работают свыше 36 000 жителей полуострова. Общий объем предусмотренной для них поддержки составляет около 3 млрд руб.