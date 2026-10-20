Крымские предприятия получат более 4,6 млрд рублей поддержки в период ЧС
Предприятия агропромышленного комплекса, курортной и туристической отраслей Крыма, а также других сфер деятельности получат свыше 4,6 млрд руб. поддержки за период чрезвычайной ситуации в регионе. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, передает ТАСС.
По его словам, министерство курортов и туризма Крыма завершило два этапа приема заявок, рассмотрев более 3200 обращений от предприятий общественного питания, гостиниц и других средств размещения, а также туристических компаний. В этих организациях работают свыше 36 000 жителей полуострова. Общий объем предусмотренной для них поддержки составляет около 3 млрд руб.
Третий этап приема заявок завершился 16 октября. На этом этапе планируется направить предприятиям до 150 млн руб. Еще 1,6 млрд руб. из федерального бюджета выделено на поддержку крымского АПК, в том числе на обработку почвы, производство мяса птицы и яиц, а также выращивание плодовых культур.
Константинов также сообщил, что правительство России готовит распоряжение о выделении дополнительных средств из резервного фонда. Они предназначены для частичного возмещения затрат на агротехнологические работы при выращивании озимых зерновых культур под урожай 2027 г.
Кроме того, в сентябре в рамках федеральных мер поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе рассмотрели около 600 заявок. Помощь получили 484 предприятия: для них предусмотрены, в частности, приостановление налоговых проверок, продление сроков взыскания задолженностей, заморозка пеней и рассрочка взносов. По предварительным оценкам, потенциальными получателями поддержки на полуострове могут стать 23 900 предприятий.
31 августа в правительстве сообщили о направлении более 2,4 млрд руб. из резервного фонда на поддержку предпринимателей в Крыму и Севастополе. Средства пошли на частичную компенсацию расходов по оплате труда работников. 27 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что организации из Крыма и Севастополя смогут получить отсрочку по уплате страховых взносов.