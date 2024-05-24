В правящей партии Грузии сочли комичными санкции США из-за закона об иноагентах

23 мая госдеп США объявил об ограничении выдачи виз для граждан Грузии, ответственных за принятие закона об иноагентах. Санкции введены против лиц, которые, по мнению Вашингтона, ответственны «за подрыв демократии» в Грузии. Ограничения касаются и членов их семей. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что власти Грузии все же пересмотрят решение о принятии закона. Он добавил, что Вашингтон при принятии собственных решений будет иметь в виду действия Грузии.