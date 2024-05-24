В правящей партии Грузии сочли комичными санкции США из-за закона об иноагентах
Санкции США против грузинских чиновников за принятие закона об иноагентах выглядят одновременно беспрецедентно и комично. Такое заявление сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Беспрецедентно и одновременно комично вводить санкции против избранного народом депутата за принятие закона, соответствующего его взглядам», – написал он.
Мдинарадзе отметил, что политика шантажа и угроз мешает Грузии принимать независимые решения исходя из своих интересов. Он подчеркнул, что независимость республики «не продается ни за какую визу».
23 мая госдеп США объявил об ограничении выдачи виз для граждан Грузии, ответственных за принятие закона об иноагентах. Санкции введены против лиц, которые, по мнению Вашингтона, ответственны «за подрыв демократии» в Грузии. Ограничения касаются и членов их семей. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что власти Грузии все же пересмотрят решение о принятии закона. Он добавил, что Вашингтон при принятии собственных решений будет иметь в виду действия Грузии.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты в стране и неодобрение США и стран ЕС. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон. Она заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.