В посольстве РФ назвали позицию Каллас по Арктике неоколониальной

Ранее Каллас в интервью The Times призвала западные государства не допустить доминирования России и Китая в Арктике, в том числе на Северном морском пути. По ее словам, Евросоюзу необходимо активнее участвовать в конкуренции за влияние в регионе и координировать усилия с США и Канадой.