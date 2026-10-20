В посольстве РФ назвали позицию Каллас по Арктике неоколониальной
Посольство России в Великобритании назвало позицию главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас по Арктике проявлением неоколониального подхода Брюсселя. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
«Интервью Каи Каллас газете The Times обнажает неоколониальный менталитет ЕС: вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель, движимый бессильной яростью, стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития», – заявили в посольстве.
Ранее Каллас в интервью The Times призвала западные государства не допустить доминирования России и Китая в Арктике, в том числе на Северном морском пути. По ее словам, Евросоюзу необходимо активнее участвовать в конкуренции за влияние в регионе и координировать усилия с США и Канадой.
20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Арктика должна оставаться территорией взаимовыгодного сотрудничества, а не конфронтации. Он подчеркнул, что Москва открыта к диалогу, однако позиция Каллас препятствует налаживанию контактов.
3 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил о рисках непреднамеренной эскалации в Арктике. По его словам, западные страны превратили регион в зону геополитической конкуренции, несмотря на существующие механизмы международного взаимодействия.
1 сентября представитель России в Арктическом совете Владислав Масленников сообщил о сохранении заморозки политического диалога с весны 2022 г. При этом, по его словам, западные участники организации заинтересованы в сохранении ее формата.